Els Mossos investiguen dos sospitosos per furts a Sant Cugat i els troben arrestats per un robatori a l'Hospitalet

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Rubí van detenir el 26 d’agost passat dos homes, de 38 i 28 anys, com a presumptes membres d’un grup criminal organitzat que hauria dut a terme tres furts i estafes a la zona de Sant Cugat. El grup l’integraria també un altre home que està en crida i cerca. Les detencions es van produir després d’una àmplia tasca d’investigació arran de tres fets coneguts pels agents. En concret, tres furts amb un modus operandi similar, comesos entre el 14 i el 19 d’agost, a diferents establiments de restauració del municipi santcugatenc. En tots els casos, les víctimes, totes dones, denunciaven que els hi havien sostret la bossa de mà mentre eren al local. En dues ocasions, posteriorment, es van utilitzar les targetes de crèdit per fer compres fraudulentes i reintegraments en caixers per valors d’uns 6.000 i 8.000 euros, respectivament.
Agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Rubí, en col·laboració amb agents de la Policia Local de Sant Cugat, van fer un ampli visionat de diferents càmeres de vigilància de l’ajuntament i van poder identificar dos vehicles presents a tots els fets. També van relacionar-los amb tres sospitosos, un dels quals utilitzava diferents identitats. El 25 d’agost es va comprovar que dos dels sospitosos es trobaven detinguts a l’Hospitalet de Llobregat per un delicte de furt. Davant els indicis sobre la participació d’aquestes persones en els fets investigats, agents de la UI de Rubí es van adreçar a l’Hospitalet i van detenir dos dels tres presumptes autors. Pel que fa al tercer sospitós, s’ha dictat una ordre de detenció.
Els agents consideren que els sospitosos actuaven de manera coordinada i planificada, funcionant com un grup organitzat dedicat a la comissió de furts i estafes. Els dos detinguts van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Rubí divendres 28 d’agost.