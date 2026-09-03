'Cruste' frustra el somni de Polinyà al 'Grand Prix'

La participació de Polinyà al 'Grand Prix' va acabar en l'última pregunta de l'última prova de la final. El diccionari, que havia decantat la balança en la semifinal donant el bitllet per a la darrera entrega del concurs, va frustrar el somni del poble vallesà de coronar-se campió d'aquesta edició del programa televisiu. La moneda va tocar creu. La paraula en qüestió era 'Cruste', definida com la capa externa cruixent d'un aliment cuinat. L'alcalde, Javier Silva, va respondre afirmativament la proposta del presentador Ramón García després d'una llarga reflexió amb els assessors. La sentència, però, va ser negativa. D'aquesta manera, l'alegria es va traslladar ràpidament al bàndol de Quintanar del Rey, fent esclatar l'eufòria a les graderies del plató.\r\n\r\nLa decepció polinyanenca en aquest últim sospir no entela el bon paper de la localitat, que s'ha bolcat amb el format durant tot l'estiu. Només un punt separava Polinyà de Quintanar. L'error en la darrera resposta evita un premi gros que hauria arrodonit la participació. Un cop més, una pantalla gegant a la plaça de la Vila va servir per seguir l'emissió del programa, que ha despertat una gran expectació entre els veïns.\r\n\r\n\r\n💛 ¡QUINTANAR DEL REY, GANADOR DEL #GrandPrixTVE 2026! 🏆\r\n¡Enhorabuena, equipo amarillo! 🎉💛\r\nY gracias, Polinyà, por regalarnos una final inolvidable y pelear hasta la última palabra. 🫶💙#GrandPrixFinal pic.twitter.com/STmJX3epLk\r\n— La 1 (@La1_tve) September 2, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n