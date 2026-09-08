ARA A PORTADA

Dos de l'Astralpool CN Sabadell, campions del món d'una nova modalitat de waterpolo

Esports

Roberto Valera, amb la selecció espanyola, i Ryann Neushul, amb els Estats Units, es van coronar a la competició de 4x4

  • Piralkova, Neushul i Camus van protagonitzar una final amb clar accent sabadellenc -
Publicat el 08 de setembre de 2026 a les 12:30

Dubrovnik va ser, durant uns dies, el camp de proves d’una nova modalitat de waterpolo: el 4x4, amb tres jugadors i un porter dins l'aigua. Algunes de les principals potències d'aquest esport van portar els seus equips en l'assaig de l'innovador format que ja va provar-se fa uns anys, en el Mundial del 2019. La participació sabadellenca va tornar a ser representativa en el torneig, tant en categoria masculina com en la femenina. El partit es distribueix en sets de cinc minuts i possessions de 20 segons. El primer a guanyar tres sets, s'endú el triomf. En cas d'empat a dos, el duel es resol en els penals.

En la competició masculina hi va participar Roberto Valera, amb la selecció espanyola, i va acabar sent clau en el triomf del combinat estatal. En la fase de grups, es van imposar a Bulgària (3-0), a Hong Kong (3-0) i al Japó (3-1) i van cedir davant de Sèrbia (2-3). En els quarts de final van superar Geòrgia sense complicacions (0-3) i a la semifinal es van revenjar de l'equip serbi amb una victòria per 3-0. A la gran final, el conjunt espanyol va superar Rússia en els penals (1-2, 4-3, 2-3, 5-4 / 3-1). Valera va ser clau amb set gols durant el duel i un més a la tanda. L'ex del CN Sabadell, Òscar Asensio va ser l'encarregat d'aixecar el trofeu com a capità de l'equip.

  • Valera va ser clau en el triomf espanyol

En el torneig femení, d'altra banda, la representació sabadellenca va estar conformada per tres waterpolistes, dues amb la selecció espanyola i una amb la dels Estats Units. La final, de fet, les va enfrontar. Al combinat estatal, Isa Piralkova i Paula Camus van formar part de l'equip dirigit pel terrassenc Jordi Valls, que va debutar precisament amb derrota contra les nord-americanes (3-0) en la fase de grups, però que es van refer contra Croàcia (3-0), Austràlia (3-0) i Rússia (3-0). Als quarts de final, no van donar opcions a Turquia (3-0) i a la semifinal també van ser superiors, de nou, a les russes (3-0).

En el seu camí fins a la final, els Estats Units, després de guanyar en l'estrena, va repetir triomf davant dels mateixos rivals d'Espanya en els grups. Als quarts de final van golejar Sud-àfrica (3-0) i a les semifinals, a Austràlia (3-0). En el duel pel títol, l'equip nord-americà va tornar a demostrar la seva superioritat amb un nou 3-0 davant d'Espanya. La jugadora de l'Astralpool, Ryann Neushul, va ser una de les peces destacades amb gols importants, inclosos tres a la final. Piralkova en va fer dos al partit decisiu per l'or. Una nova competició, un nou format, però més representació sabadellenca.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades