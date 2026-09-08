Dos de l'Astralpool CN Sabadell, campions del món d'una nova modalitat de waterpolo

Dubrovnik va ser, durant uns dies, el camp de proves d’una nova modalitat de waterpolo: el 4x4, amb tres jugadors i un porter dins l'aigua. Algunes de les principals potències d'aquest esport van portar els seus equips en l'assaig de l'innovador format que ja va provar-se fa uns anys, en el Mundial del 2019. La participació sabadellenca va tornar a ser representativa en el torneig, tant en categoria masculina com en la femenina. El partit es distribueix en sets de cinc minuts i possessions de 20 segons. El primer a guanyar tres sets, s'endú el triomf. En cas d'empat a dos, el duel es resol en els penals.
En la competició masculina hi va participar Roberto Valera, amb la selecció espanyola, i va acabar sent clau en el triomf del combinat estatal. En la fase de grups, es van imposar a Bulgària (3-0), a Hong Kong (3-0) i al Japó (3-1) i van cedir davant de Sèrbia (2-3). En els quarts de final van superar Geòrgia sense complicacions (0-3) i a la semifinal es van revenjar de l'equip serbi amb una victòria per 3-0. A la gran final, el conjunt espanyol va superar Rússia en els penals (1-2, 4-3, 2-3, 5-4 / 3-1). Valera va ser clau amb set gols durant el duel i un més a la tanda. L'ex del CN Sabadell, Òscar Asensio va ser l'encarregat d'aixecar el trofeu com a capità de l'equip.
En el torneig femení, d'altra banda, la representació sabadellenca va estar conformada per tres waterpolistes, dues amb la selecció espanyola i una amb la dels Estats Units. La final, de fet, les va enfrontar. Al combinat estatal, Isa Piralkova i Paula Camus van formar part de l'equip dirigit pel terrassenc Jordi Valls, que va debutar precisament amb derrota contra les nord-americanes (3-0) en la fase de grups, però que es van refer contra Croàcia (3-0), Austràlia (3-0) i Rússia (3-0). Als quarts de final, no van donar opcions a Turquia (3-0) i a la semifinal també van ser superiors, de nou, a les russes (3-0).
En el seu camí fins a la final, els Estats Units, després de guanyar en l'estrena, va repetir triomf davant dels mateixos rivals d'Espanya en els grups. Als quarts de final van golejar Sud-àfrica (3-0) i a les semifinals, a Austràlia (3-0). En el duel pel títol, l'equip nord-americà va tornar a demostrar la seva superioritat amb un nou 3-0 davant d'Espanya. La jugadora de l'Astralpool, Ryann Neushul, va ser una de les peces destacades amb gols importants, inclosos tres a la final. Piralkova en va fer dos al partit decisiu per l'or. Una nova competició, un nou format, però més representació sabadellenca.