El parc de les Aigües tindrà un bar a la zona de jocs

El parc de les Aigües és el pulmó verd més jove de Sabadell, a Can Llong. Des de la seva inauguració fa gairebé un any, l’abril de 2025, s’ha convertit en una zona verda de referència de la ciutat i, especialment, de la zona nord. Tot i així, els seus usuaris encara no poden fer ús d’una de les particularitats d’aquest indret: el quiosc o mòdul de bar. En aquests moments, i fins al 14 d’abril, l’Ajuntament de Sabadell té publicades les bases reguladores per contractar la concessió de la llicència per gestionar aquest espai durant quatre anys. Les bases es poden consultar a l’apartat ‘Exposició pública’ de la seu electrònica al web del consistori (www.seu.sabadell.cat).
L’objectiu de la concessió és que qui es vulgui fer responsable de l’establiment el mantingui obert d’octubre a abril, els diumenges de 10 a 17 hores, mentre que durant els mesos de més bon temps, de maig a setembre, l’horari s’ampliarà a tots els dies de la setmana de 10 a 20 h. Tot i que el criteri de valoració per decidir a qui s’adjudica serà exclusivament l’oferta econòmica, l’adjudicatari podria ampliar els períodes i l’horari d’obertura, sempre que respecti els horaris d’obertura i tancament del parc. L’espai que s’ofereix és a la part alta de l’indret, al costat del dipòsit de CASSA i davant la zona de jocs d’aigua. El quiosc disposa de WC, que serà d’accés lliure per a tots els usuaris del parc, sense necessitat que prenguin una consumició a l’establiment. Al bar únicament s’hi podran vendre begudes, aperitius, entrepans freds i calents, tapes i altres plats considerats de preparació senzilla que no generin emissions significatives de fum, greix o olors.
La concessió va lligada al pagament d’una taxa que, pels quatre anys de durada de la llicència s’estableix en 9.335,15 euros IVA inclòs. És la xifra mínima, que pot ser augmentada pels sol·licitants. El pagament del cànon es realitzarà a partir del segon any de la vigència de la llicència. A partir d’aleshores, es girarà un rebut proporcional cada sis mesos.