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El Parc Taulí suspèn l’activitat no urgent aquest dimecres per l’alerta INUNCAT

Sabadell

El centre mantindrà operatius els serveis d’urgències i crítics, mentre que les escoles de Sabadell també han suspès l’activitat davant la previsió de pluges torrencials

  • El Parc Taulí de Sabadell -
Publicat el 08 de setembre de 2026 a les 18:25

L'hospital Parc Taulí suspendrà aquest dimecres, 9 de setembre, tota l’activitat assistencial no urgent ni essencial davant la previsió de pluges torrencials i l’activació del pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT). La mesura afecta el conjunt de la comarca del Vallès Occidental, entre altres territoris, després que el Govern de la Generalitat hagi decretat la suspensió de l’activitat sanitària no urgent.

El centre sanitari sabadellenc mantindrà, però, en funcionament els serveis d’urgències i els serveis crítics, així com l’atenció als pacients que es trobin ingressats. D’aquesta manera, el Parc Taulí continuarà garantint l’atenció davant qualsevol situació d’emergència.

Les visites i intervencions programades que es vegin afectades per la suspensió seran anul·lades o reprogramades. El centre ha informat que comunicarà els canvis a les persones afectades pels seus canals habituals. La decisió s’emmarca en l’episodi de precipitacions intenses previst per aquest dimecres, que ha portat les autoritats a activar mesures preventives per reduir els desplaçaments i minimitzar els riscos associats a possibles inundacions. A les escoles, per exemple, també s'ha susprès l'activitat i es recomana, en general, teletreballar.

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