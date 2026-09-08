El Govern suspèn les classes al Vallès Occidental i recomana el teletreball per les pluges

El Govern restringirà dimecres la mobilitat entre les 7 h i les 17 h al Vallès Occidental i a quatre comarques més —Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Garraf— davant la previsió de pluges intenses. Només es permetran els desplaçaments per causes de força major i serveis essencials.
La mesura, anunciada per la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, forma part de la resolució aprovada per l’executiu, que també estableix la suspensió de les classes als centres educatius i universitats, recomana el teletreball i ajorna l’activitat sanitària no urgent. Les restriccions s’estenen també als centres de dia per a persones grans i amb discapacitat.
La ciutadania ha rebut aquesta tarda, a les 17:35 h, un avís ES-Alert amb les indicacions, però el Govern ha remarcat que caldrà seguir també la resta de canals oficials d’informació. La portaveu de l’executiu, Sílvia Paneque, ha demanat actuar amb "precaució, prudència i sentit comú" des d’aquest dimarts al vespre i mantenir-se atents als avisos davant un episodi de precipitacions que s’intensificarà dimecres. Protecció Civil va activar dilluns a la tarda l’alerta del pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per l’episodi de pluges previst, que afectarà bona part del territori.
Meteocat preveu una jornada marcada per la pluja i les tempestes, especialment a partir del migdia. Segons les previsions, la precipitació guanyarà protagonisme a partir de les 11 hores, amb diversos episodis de pluja i tempesta durant la tarda. Les acumulacions més importants es concentren entre les 15 i les 17 hores, amb un pic de 9,1 mm cap a les 16 hores. A partir del vespre, els ruixats continuaran de manera intermitent, tot i que amb menys intensitat. La jornada també deixarà una baixada notable de les temperatures, que passaran dels 25 °C de màxima al migdia als 19-20 °C durant la tarda i el vespre. El vent serà en general fluix, amb alguns repunts durant les hores de més inestabilitat.