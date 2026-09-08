Un autobús aturat al carrer de Sant Joan provoca fortes retencions al centre de Sabadell

Un autobús ha quedat aturat aquest dimarts al voltant de les 16:30 h al carrer de Sant Joan, al centre de Sabadell, i ha provocat importants afectacions a la circulació en aquesta zona de la ciutat. La incidència ha dificultat el pas dels vehicles durant més de mitja hora, amb diversos cotxes que han quedat atrapats darrere de l’autobús sense poder continuar la marxa amb normalitat. L’incident ha fet que la circulació quedés pràcticament bloquejada en aquest punt del centre. Durant els primers minuts, nombrosos vehicles han quedat aturats mentre esperaven poder avançar, fet que ha generat una important acumulació de trànsit. Davant d’aquesta situació, els Mossos d’Esquadra han arribat a la zona per gestionar el trànsit i facilitar la circulació dels vehicles afectats. Posteriorment, ha gestionat la situació la Policia Municipal.
La situació ha obligat, fins i tot, alguns conductors a fer marxa enrere per poder descongestionar la zona i girar pel carrer de la Creueta. Aquesta maniobra ha permès que alguns vehicles poguessin sortir del punt més afectat i continuar el seu trajecte, mentre els agents gestionaven la circulació per evitar que el bloqueig s’agreugés encara més. Les afectacions, però, no s’han limitat únicament al punt on havia quedat aturat l’autobús. El carrer de Sant Joan i els carrers que hi estan enllaçats també han patit les conseqüències de l’incident, amb una acumulació de vehicles que ha provocat retencions importants al Centre. La congestió s’ha anat estenent a mesura que els vehicles han quedat aturats o han hagut de modificar el seu recorregut per evitar la zona afectada.
La incidència ha coincidit, a més, amb una franja de tarda en què la circulació pel centre de la ciutat és especialment elevada i amb el primer dia d’escola, fet que ha contribuït a agreujar les retencions. Finalment, la situació ha pogut quedar desencallada després de més de mitja hora d’afectacions, un cop s’ha pogut gestionar la incidència i restablir progressivament la circulació a la zona.