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VÍDEO | Denuncien una agressió policial a un jove durant la Festa Major de Sabadell

Sabadell

La Crida ha compartit un vídeo en què un agent colpeja l'home

  • Moment de l'agressió -
Publicat el 08 de setembre de 2026 a les 19:53
Actualitzat el 08 de setembre de 2026 a les 20:14

La Crida per Sabadell denuncia que un jove va ser agredit per un agent de la Policia Municipal la matinada de dilluns, en acabar la Festa Major. Un vídeo compartit per la formació mostra com un membre del cos fa un cop de colze al noi, que acaba a terra i detingut. La Crida assegura que es tracta d'una agressió "sense cap mena de justificació" fruit d'una actuació "del tot desproporcionada i d'una violència gratuïta totalment innecessària".

Per això, demana al Govern municipal que iniciï un expedient intern als agents implicats en l'actuació i que se suspengui immediatament a l'agent responsable. El partit també requereix que el regidor de Seguretat, Adrián Hernández, assumeixi responsabilitats. "De no fer-ho, no tindria sentit que es mantingués en el càrrec que ostenta", remarca la Crida en un comunicat on denuncia el succés. La formació alternativa explica que també ha demanat explicacions als alts càrrecs del cos policial local i que s'ha posat a disposició de la víctima i la seva família perquè aquest incident no quedi impune i s'assumeixin responsabilitats, oferiment que fa extensiu "a tots els veïns i veïnes que hagin pogut patir violència policial durant la passada Festa Major".

El regidor de la Crida Oriol Rifer assegura que "de nou, constatem que el PSC de Marta Farrés va virant cada vegada més cap a la dreta i comprant postulats molt perillosos de certes formacions ultres. La demostració d’un policia actuant amb aquesta violència n’és un clar exemple i molt preocupant. La policia local no pot generar sensació d’inseguretat, ha de ser una eina al servei de la gent i no un mitjà repressor".

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