El TSJC suspèn l'activitat judicial a Sabadell pel risc de pluges

La sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat suspendre l'activitat de 14 partits judicials pel risc de pluges torrencials anunciat pel Servei Meteorològic de Catalunya. En concret, s'anul·la la jornada a Sabadell, Terrassa, Rubí, Cerdanyola del Vallès, Martorell, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Sant Boi de Llobregat, Esplugues, Gavà, el Prat de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell. La suspensió es mantindrà fins que es desactivi la restricció de mobilitat disposada pel Govern per a la població en general. Els actes judicials afectats es reprogramaran amb preferència "absoluta" a qualsevol altre acte pendent de ser programat.
D'altra banda, el TSJC acorda que la suspensió no afectarà cap de les actuacions pròpies del servei de guàrdia, que tindran la consideració "d'urgents i inajornables". També s'ordena que es mantinguin actuacions judicials que si no es practiquessin podrien causar un "perjudici irreparable", internaments urgents, l'adopció de mesures cautelars o altres actuacions inajornables com les mesures de protecció de menors o els serveis de guàrdia i actuacions urgents dels tribunals d'instància amb competència en matèria de violència sobre la dona. Igualment, es mantenen les actuacions amb detinguts o presos, les actuacions urgents en matèria de vigilància penitenciària, els judicis urgents o els processos en què s'al·legui vulneració de drets fonamentals.