Mor l'actor, director i poeta Manel Dueso als 73 anys

L'actor, dramaturg i poeta Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda a 73 anys a l'Hospital de Sant Pau. Nascut a Sabadell el 1953, va començar a fer teatre Sant Vicenç. Es va llicenciar en interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona i sempre va ser autodidacte com a director i autor teatral. Com a actor i director va representar i dirigir més de cent obres d’autors com ara Shakespeare, Molière, Txèkhov, Tennessee Williams, Beckett, Fassbinder o Genet, entre d'altres. També va treballar al cinema i la televisió com a director d’interpretació, guionista i actor. Com a escriptor és autor de més de vint espectacles. Va ser fundador de la Sala Beckett. Precisament, la temporada passada va estrenar l'obra 'Jambo Bwana' al Teatre Nacional de Catalunya.
Poeta des de l’adolescència, la seva escriptura teatral sempre va estar impregnada de poesia i la seva poesia es nodria de l’experiència teatral.
Premi de Teatre dels Premis Literaris Ciutat de València 2023, Dueso va publicar tres llibres: les peces teatrals 'Mata’m' (Lapislàtzuli, 2023) i 'L’encant de les nenes' (Bromera, 2024) i el recent poemari 'Som cavalls d’escuma en camps de menta' (Lapislàtzuli, 2026), recitat amb els actors Francesc Orella, Montse German i amb la pianista Bárbara Granados al Q-ars Teatre i a la Sala La Planeta, entre altres espais.
Va treballar com a director d’actors en cinema i televisió de la mà de Manel Huerga o Kike Maíllo, amb pel·lícules com 'Salvador', 'Eva' o 'Operación Malaya', entre altres. Va participar en sèries com 'La Riera', 'Laberint d'ombres' i 'Nit i dia'. També va dirigir intèrprets com Julieta Serrano, Mercè Sampietro, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Àurea Márquez, Montse Germán, Daniel Brühl, Javier Cámara, Tristán Ulloa, Pablo Derqui, Leonardo Sbaraglia, Gonzalo de Castro o Marc Martínez.