Urri, capità d'un CE Sabadell en estat de gràcia: "Respecte en tenim a tothom, però por a ningú"

"No estic acostumat a picar penals, però confio en les meves habilitats i confiava que entraria", confessava Albert Orriols 'Urri' després de l'èpica victòria del CE Sabadell contra el Córdoba (3-2) dilluns a la nit. El 'capi' va anotar la diana decisiva gairebé sobre el xiulet final, fent esclatar el Temple amb més de 9.000 arlequinats gaudint d'un inici de Lliga absolutament il·lusionant. Va ser un duel de focs artificials (literal i metafòricament parlant). "Estic molt content, sobretot pel triomf. Són tres punts de vital importància i hem pogut compartir la Festa Major amb tota la gent. A sobre, he tingut la sort de fer gol, que encara no havia pogut marcar a la Nova Creu Alta".
Amb una sortida en tromba marcada pel doblet del nord-americà Niko Gioacchini, que ha caigut dempeus a la ciutat, segons el vigatà, la recepta de l'èxit no canvia respecte a la temporada anterior. “Al final, el Ferran ens va dir el que sempre ens diu: que sortim amb energia, amb gana, a mossegar el rival, a acorralar-los al seu camp. Hem estat llestos, la primera part hem arribat molt bé, hem tingut molt bones oportunitats", reflexionava el migcampista que també va signar una assistència d'aquelles que s'haurien d'ensenyar a les escoles de futbol per servir el segon al 'Gio'.
Sobre l'empat rival, Urri destaca la capacitat que el grup té de resistir. "Crec que hem construït un equip vertical, però ells també juguen i estrenyen. Al final han tirat línies endavant i ens ha costat en certs moments, però això forma part de l’esport". Precisament, el míster de Castelldefels sempre ha definit la identitat arlequinada partint d'aquesta capacitat d'adaptació camaleònica, com també, dels esforços col·lectius.
El '20' arlequinat és el màxim exponent d'aquesta filosofia i així ho destacava Costa en roda de premsa. "Volem molts com Urri, és un jugador increïble i, a part, molt bon noi, representa tots els valors com a capità i dona un gran exemple a la resta de companys", destacava. "Sabem molt bé a què juguem, quines són les nostres armes, i això ens fa creure molt en les nostres possibilitats. Ho treballem en el dia a dia i corregir errors com els gols encaixats forma part de l'aprenentatge", continuava en la seva línia el motor arlequinat al mig del camp, amb permís d'un Quadri que també mostra un nivell excels partit rere partit.
La responsabilitat i l'honor de portar el braçalet
Enguany, amb la retirada de Rubén Martínez, Urri s'ha convertit en el primer capità de la plantilla. "Per a mi és un orgull poder representar aquests colors, aquest equip, el club i l’afició. Crec que el camí que hem fet per arribar fins aquí ha sigut molt i molt maco i amb corbes, hi ha hagut de tot", reflexionava el jugador que ha vestit la samarreta del Centre d'Esports des de la 2a RFEF i ara és una sensació al futbol professional. "Ara estem aquí, a la Segona Divisió, gaudint i competint, que és el que ens agrada. Anem repte a repte".
I cert és que només són quatre jornades, dues victòries, dos empats i tres porteries a zero que han elevat al CES fins a la tercera posició de la taula. Però Urri avisa. "Jo crec que encara ens hem de guanyar el respecte. És cert que hem fet un molt bon inici i que les sensacions són bones, però aquesta lliga és llarguíssima i hi ha equips amb molt i molt nivell. Hem d'aconseguir competir contra tothom i posar les coses difícils al rival".
La següent pedra en el camí de la col·loquialment coneguda 'Liga Hipertensiones' és una nova demostració de la dificultat del repte: el Mallorca a Son Moix. "És un dels grans equips de la categoria. Ve de baixar a Primera, ha mantingut bastant el bloc i hi ha jugadors que fins fa res estaven a la màxima categoria amb molt nivell".
Malgrat una realitat econòmica i contextual ben diferent, el 'capi' es manté ferm. "Respecte en tenim a tothom, però por no en tenim a ningú. Crec que si som nosaltres i som fidels a la nostra essència podem competir perfectament a Mallorca, i així, amb aquesta mentalitat, hi anirem".