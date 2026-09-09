VÍDEO | La pluja sí que cau a Sabadell, que acumula gairebé 25 litres per metre quadrat

Sabadell ha acumulat 24,8 litres per metre quadrat de pluja aquest dimecres fins a les 15.30h, segons dades de l’estació meteorològica de Sabadell-Parc Agrari. Unes dades moderades respecte altres municipis del Vallès Occidental– a Castellbisbal s’hi han comptat 46,5 litres– o altres municipis catalans, com Campdevànol, amb 70,6 litres registrats. El Meteocat ha rebaixat a nivell taronja (4 de 6) l’avís per intensitat de pluja en 30 minuts. La Generalitat també ha aixecat les restriccions de mobilitat i sanitàries pel temporal.
La pluja s'ha fet esperar durant el matí, però, no dona treva a Sabadell. La previsió municipal del Meteocat apunta que els ruixats continuaran aquesta tarda, amb precipitacions previstes a les 17, 18 i 19 hores. En concret, es preveuen 2,7 litres per metre quadrat entre les 17 i les 18 h, 5,4 mm entre les 18 i les 19 h i 3,1 litres per metre quadrat entre les 19 i les 20 h. A partir de les 20 hores, la previsió deixa de marcar precipitació i apunta a una progressiva desaparició dels ruixats. L’episodi ha anat també acompanyat d’un descens notable de les temperatures. L’estació ha registrat una temperatura mitjana de 22,8 graus, amb una màxima de 24,9 °C i una mínima de 18,8 °C. La humitat relativa mitjana s’ha situat en el 91%. Les dades de l’estació són provisionals i estan encara pendents de la validació definitiva del Meteocat.
Tot i que la pluja ha estat fugaç a Sabadell, ha tornat a deixar importants acumulacions d’aigua a la Ronda de Ponent. Que aquesta via s’ompli d’aigua cada vegada que plou amb intensitat té, en certa manera, una explicació que es remunta al passat: la ronda es va construir sobre l’antic traçat de la Riereta, un curs d’aigua que travessava aquesta zona de Sabadell i que amb el creixement de la ciutat va acabar sent canalitzat i cobert. Avui, la Riereta ja no es veu, però l’aigua continua buscant el seu camí. Quan plou amb força, la Ronda de Ponent es converteix habitualment en un dels punts on s’acumula més aigua de la ciutat. També la comissaria de la Policia Municipal, a Can Marcet, ha acabat inundada per la pluja.
D'altra banda, el Vallès Occidental és la comarca des d'on s'ha registrat més trucades al telèfon d'emergències 112 relacionades amb l'episodi de pluges, amb una trentena de casos. El segueixen el Barcelonès (28), el Baix Llobregat (27), el Garraf (27) i el Baix Penedès (24).