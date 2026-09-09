Llum verda a la nova sala d'estudi 24 hores de la biblioteca Vapor Badia

La biblioteca Vapor Badia, al carrer de les Tres Creus, ha sigut un dels equipaments que ha tancat bona part del dia per la previsió de pluges intenses –que no han arribar fins al migdia–. Usuaris que hi arribaven al matí es trobaven que les portes estaven tancades i no sabien que no s’obririen per l’alerta de la Generalitat.
“Sempre la tanquen per qualsevol cosa. Dissabte tanca a les 19 h, diumenge no obre, dilluns al matí tanca. Haurien d’ampliar-ne l’horari” comentava, resignat, l’Álvaro. Per ampliar el servei als usuaris, l’Ajuntament de Sabadell vol construir una sala d’estudi i lectura disponible les 24 hores del dia i autogestionada, de manera que els usuaris hi podran accedir de forma autònoma mitjançant una aplicació. Ara fa una setmana que ja està oberta la licitació de les obres –fins al 22 de setembre–, amb un pressupost d’uns 588.000 euros. La previsió municipal és que les obres puguin començar l’últim trimestre d’aquest any i la biblioteca podrà mantenir l’activitat mentre durin.
El nou espai se situarà a l’antiga cafeteria i també sota la porxada de la façana principal, que quedarà integrada en les instal·lacions i, per tant, desapareixerà com es coneix fins ara.
Per a usuaris com el Sebastià Sánchez, “pels estudiants em sembla bé”, opinió compartida per la Teresa i el Jordi, uns altres usuaris, que valoren que “totes les millores estan bé”.
L’Álvaro, per la seva part, afegeix que a la porxada és habitual veure-hi persones sensellar i demana que es tinguin en compte i se solucioni aquesta situació. “Fa 15 minuts un home que estava aquí dormint ha deixat les coses i ha marxat”, afegia.
La sala d’estudi 24 hores tindrà 223 metres quadrats, en els quals hi haurà 98 punts de treball, que se sumaran els 81 de la sala d’estudi actual. El control d’accés autònom es farà mitjançant una aplicació, sistema d’obertura automàtica amb doble porta i càmeres de seguretat.