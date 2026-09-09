FOTOS | Un matí sec i un xàfec intens a l'inici de la tarda marquen un dia per al record a Sabadell

La previsió de pluges intenses va portar dimarts la Generalitat a activar el pla INUNCAT i a adoptar diverses mesures preventives al Vallès Occidental. Entre elles, la suspensió de les classes, la recomanació de teletreball i la restricció de la mobilitat entre les 7 i les 17 hores de dimecres, excepte per causes de força major o en serveis essencials. Les mesures també han tingut afectacions en l’àmbit sanitari. El Parc Taulí va anunciar dimarts que la suspensió de l’activitat assistencial no urgent ni essencial. Les visites i intervencions programades han quedat anul·lades o pendents de reprogramació, mentre que s'han mantingut els serveis d’urgències, els serveis crítics i l’atenció als pacients ingressats. A banda d'això, els equipaments municipals han quedat tancats i l'activitat judicial, cancel·lada pel risc de pluges intenses.
Les previsions inicials apuntaven a un episodi especialment crític al Vallès Occidental i quatre comarques més, però l’evolució de la situació ha estat més favorable a mesura que ha avançat el matí. El cel de Sabadell era ennuvolat, però sense que arribés cap ruixat, pràcticament. A causa d'aquesta situació, al voltant de les 13 h, la Generalitat de Catalunya ha reculat i ha aixecat les restriccions de mobilitat i la suspensió de l’activitat sanitària no urgent quatre hores abans del previst. Les escoles i universitats han romàs tancades durant la resta del dia. De totes maneres, la pluja encara havia d'arribar.
A primera hora de la tarda, entre les 15 h i les 15:30 h, aproximadament, un xàfec de 25 litres per metre quadrat a Sabadell ha afectat alguns punts de la ciutat. Entre els punts més destacables on la pluja ha arribat amb força hi ha la comissaria de la Policia Municipal de Can Marcet, on ha entrat l'aigua i s'ha filtrat per les parets i el sostre, o la Ronda de Ponent, que ha registrat inundacions importants i afectacions en la circulació. A part, també s'han produït incidències en altres carrers i en algunes línies d’autobús. Amb el pas de les hores, la ciutat ha recuperat progressivament la normalitat després d’una jornada marcada per les mesures preventives i les afectacions puntuals provocades per la pluja.
Fotos de David Chao