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VÍDEO | La comissaria de la Policia Municipal de Sabadell, inundada per la pluja

Sabadell

La pluja ha afectat diferents equipaments de la ciutat

  • Aiguat a la Policia Municipal -
Publicat el 09 de setembre de 2026 a les 16:47

L'espectacular tromba d'aigua que ha caigut aquest dimecres a primera hora de la tarda a Sabadell ha provocat afectacions en diferents equipaments municipals i també en l'espai públic, amb grans acumulacions d'aigua. Una de les instal·lacions que ha patit les conseqüències de l'intens aiguat ha estat la comissaria de la Policia Municipal a Can Marcet. Una de les sales ha quedat completament coberta per l'aigua, filtrada pel sostre de l'edifici.

 

Imatges similars s'han repetit en altres punts de la ciutat, especialment, en la xarxa viària. Algunes carreteres han patit les precipitacions, amb alteracions en el trànsit davant el xàfec que ha sorprès molts conductors. Minuts abans de la pluja, la Generalitat havia decidit aixecar les restriccions de mobilitat. L'episodi ha impactat amb menys força la comarca, tot i que és un dels territoris amb més avisos al 112.

 

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