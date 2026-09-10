Les rates a Can Llong, un problema "persistent": "Algú posa un bol amb menjar dos cops al dia"

“Hi ha una quantitat de rates al barri que no és normal”, expliquen diversos veïns de Can Llong. Concretament, els que viuen a la zona pròxima al Club Natació comprès entre els carrers de Budapest i Sarajevo, i al parc de les Aigües. Segons expliquen, hi ha algunes veïnes que cada dia posen menjar pels gats i els coloms i, en conseqüència, fa un efecte crida que es transforma en la presència de desenes d’aquests rosegadors als carrers del barri. “Fa molts mesos que dura el problema i sembla que no hi ha solució”, assegura Juan Manuel Jiménez, veí del carrer d’Estrasburg. “Em consta que s’ha intervingut, però clarament no és suficient perquè no s’ha solucionat, agrega.
La presència de rates, “de totes les mides possibles”, ha portat molts maldecaps a alguns residents de la zona. Miguel Ángel Moya exposa que l’interior de la seva furgoneta està tota rosegada per les rates i assenyala directament la persona que posa menjar al carrer. Un altre veí de la zona, Toni Cisneros, assenyala que fa uns mesos en van tenir al garatge i que van haver de recórrer a un equip especialitzat en l’erradicació de plagues. Tot i això, sembla que els rosegadors no han marxat. “M’agrada molt sortir en bici i sempre que passo pel parc de les Aigües aviso a les famílies amb nens, perquè n’hi ha moltes per aquella zona”, explica Cisneros. “Hi ha escoles a prop, cases amb terrasses, animals, nens, gent gran… s’ha de resoldre com sigui”, coincideixen. Amb tot, fa mesos que lluiten per posar solució al problema i asseguren que en diverses ocasions s’han “enganxat” amb les dones responsables de posar menjar als gats i atraure les rates. “Sabem qui són i els hem dit reiterades vegades que parin de fer-ho. Una passa de nosaltres i l’altra, se’ns encara de manera agressiva, fins i tot”, diuen.
“Volem intervenció persistent”
En diverses ocasions han presentat una instància a l’Ajuntament de Sabadell i han fet ús del telèfon especialitzat per a l’atenció ciutadana –010– per denunciar la problemàtica. En aquest cas, però, la seva demanda no va destinada a la manca de resposta municipal, sinó que “no hi ha una actuació persistent que resolgui el problema de manera definitiva”, com diu Jiménez. La regidora de Salut de l’Ajuntament de Sabadell, Sílvia Garcia, assenyala que han rebut quatre queixes per rates des que va començar l’any –al carrer de Sarajevo i al parc del Nord–. A part, exposa que quan es rep alguna queixa de part de la ciutadania, s’inspecciona la zona i s’aplica de producte plaguicida per erradicar la plaga en qüestió.
Abans d’aplicar aquest producte, però, assegura que intenten mantenir l’entorn “sanejat i net” i fa una crida a la col·laboració ciutadana per assolir-ho. Per fer-ho, però, sembla que queda molta feina per fer i molta consciència. “Quan hi ha grans competicions al Club arriben autocaravanes que es planten a l’aparcament i deixen totes les restes fora. Evidentment, aquestes actituds incíviques no ajuden a controlar la plaga al barri”, diu Cisneros. “Paguem l’incivisme amb l’arribada de rates”, afegeix.
El servei municipal en contra de les plagues no acaba de convèncer
El servei municipal no acaba de convèncer els sabadellencs. A partir d’una enquesta feta a través de les xarxes socials del Diari de Sabadell, la ciutadania va opinar sobre el servei municipal de control de plagues i, en general, hi ha força respostes que van cap a una mateixa direcció: “És insuficient i no em resol el problema”, coincideixen diversos usuaris. Si bé és cert que molts veïns no denuncien la no resposta del consistori, hi ha força unanimitat en relació amb el mateix servei. “Moltes vegades els veiem actuar, però al cap de pocs dies la situació és la mateixa”, diuen.
Així, la “insuficiència” del servei, la “poca efectivitat” de les actuacions o la “reiteració d’avisos” són els punts negatius que més demanden els sabadellencs que han respost l’enquesta presentada. Tot i això, hi ha veïns que aplaudeixen la resposta municipal i agraeixen l’eficàcia de la solució. “Vam trucar i al cap d’unes hores hi eren. De moment, sembla que s’ha acabat”, explicava un veí de Gràcia. Des del consistori aprofiten per recordar que davant la detecció de plagues a l’espai públic, la ciutadania pot comunicar-ho a través del 010 perquè els professionals puguin programar una intervenció a la zona afectada. A part, també assenyalen que realitzen controls de plagues a tota la ciutat i que es prioritzen aquells espais on s’ha identificat una problemàtica més gran.