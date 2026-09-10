La Plana del Pintor se'n va de festa: concurs de truites, espectacles i activitats infantils

La Festa Major de la Plana del Pintor omplirà el barri d’activitats aquest cap de setmana, del divendres 11 al diumenge 13 de setembre. La programació combina música, actuacions, activitats infantils i esportives, tradició i propostes populars, amb el carrer Caucas com a principal punt de trobada. La festa es tancarà diumenge amb els focs artificials a l’esplanada del Parc del Nord.
Divendres 11
19.30 h — Actuació de Carmen Almansa (c. Caucas, 85)
21.30 h — Pregó de Festa Major (c. Caucas, 85)
22 h — Actuació de María Muñoz (c. Caucas, 85)
Dissabte 12
9 h — Petanca
9.30 h — Xocolatada popular amb xurros (c. Caucas, 85)
10.30 h — Exhibició de karate (c. Caucas, 85)
11 h — Atraccions inflables (c. Caucas, 85)
12.30 h — Cànon d’escuma (c. Caucas, 85)
13 h — Concurs de truites (c. Caucas, 85)
17 h — Berenar-sopar de la tercera edat al local de l’associació
17 h — Batucada del Carnaval La Planada pels carrers del barri
19 h — Actuació del Cor Rociero Virgen del Rosario
19 h — Actuació de ball en línia amb Niceto i Mari
19-20.30 h — Actuació de Carmen Sayago (c. Caucas, 85)
22 h — Monòleg sorpresa (c. Caucas, 85)
22.20 h — Orquestra de revetlla (c. Caucas, 85)
00.15 h — DJ Fran (c. Caucas, 85)
Diumenge 13
9.20 h Xocolatada popular amb xurros (c. Caucas, 85)
10.30 h Missa rociera a càrrec del Cor Virgen del Rosario (c. Andes, 34)
10.30 h Jocs de SMATSA i Peña Arlequinada
11.15 h Recorregut de la Mare de Déu pels carrers del barri
11.30 h Actuació del pallasso Pipo (c. Caucas, 85)
12.30 h Bicicletada i patinada popular (c. Caucas, 85), amb casc obligatori
14 h Paella popular al parc de l’associació (c. Caucas, 85)
18 h Sardanes (c. Caucas, 85)
18.30 h Actuació de Carlos i Paula Vílchez (c. Caucas, 85)
19.30 h Actuació del grup de sevillanes Cristina Eslava (c. Caucas, 85)
20.30 h Havaneres i rom cremat (c. Caucas, 85)
22 h Focs artificials a l’esplanada del Parc del Nord