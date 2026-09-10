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La Plana del Pintor se'n va de festa: concurs de truites, espectacles i activitats infantils

Sabadell

La programació arrenca divendres i s’allargarà fins diumenge, quan els focs artificials posaran el punt final a la festa

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Publicat el 10 de setembre de 2026 a les 16:32
Actualitzat el 10 de setembre de 2026 a les 16:42

La Festa Major de la Plana del Pintor omplirà el barri d’activitats aquest cap de setmana, del divendres 11 al diumenge 13 de setembre. La programació combina música, actuacions, activitats infantils i esportives, tradició i propostes populars, amb el carrer Caucas com a principal punt de trobada. La festa es tancarà diumenge amb els focs artificials a l’esplanada del Parc del Nord.

Divendres 11

19.30 h — Actuació de Carmen Almansa (c. Caucas, 85)

21.30 h — Pregó de Festa Major (c. Caucas, 85)

22 h — Actuació de María Muñoz (c. Caucas, 85)

Dissabte 12

9 h — Petanca

9.30 h — Xocolatada popular amb xurros (c. Caucas, 85)

10.30 h — Exhibició de karate (c. Caucas, 85)

11 h — Atraccions inflables (c. Caucas, 85)

12.30 h — Cànon d’escuma (c. Caucas, 85)

13 h — Concurs de truites (c. Caucas, 85)

17 h — Berenar-sopar de la tercera edat al local de l’associació

17 h — Batucada del Carnaval La Planada pels carrers del barri

19 h — Actuació del Cor Rociero Virgen del Rosario

19 h — Actuació de ball en línia amb Niceto i Mari

19-20.30 h — Actuació de Carmen Sayago (c. Caucas, 85)

22 h — Monòleg sorpresa (c. Caucas, 85)

22.20 h — Orquestra de revetlla (c. Caucas, 85)

00.15 h — DJ Fran (c. Caucas, 85)

Diumenge 13

9.20 h Xocolatada popular amb xurros (c. Caucas, 85)

10.30 h Missa rociera a càrrec del Cor Virgen del Rosario (c. Andes, 34)

10.30 h Jocs de SMATSA i Peña Arlequinada

11.15 h Recorregut de la Mare de Déu pels carrers del barri

11.30 h Actuació del pallasso Pipo (c. Caucas, 85)

12.30 h Bicicletada i patinada popular (c. Caucas, 85), amb casc obligatori

14 h Paella popular al parc de l’associació (c. Caucas, 85)

18 h Sardanes (c. Caucas, 85)

18.30 h Actuació de Carlos i Paula Vílchez (c. Caucas, 85)

19.30 h Actuació del grup de sevillanes Cristina Eslava (c. Caucas, 85)

20.30 h Havaneres i rom cremat (c. Caucas, 85)

22 h Focs artificials a l’esplanada del Parc del Nord

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