Cipo ampliarà l'àrea de jardineria amb noves instal·lacions a Sant Pau de Riu-sec

Cipo construirà un nou centre formatiu i ocupacional de jardineria destinat a persones amb diversitat funcional en una parcel·la municipal del polígon de Sant Pau de Riu-sec. A hores d’ara s’està fent la tramitació administrativa perquè l’Ajuntament de Sabadell cedirà el solar on es desenvoluparà l’activitat, al carrer de la Serra de Galliners, 47, cantonada Vall Moranta. La Junta de Govern Local ha aprovat definitivament aquest setembre el plec de clàusules administratives particulars i el projecte per a la concessió de domini públic del terreny, que és de 5.793,65 metres quadrats.
L’Ajuntament accedeix a la cessió durant 50 anys a canvi d’un cànon anual derivat de l’aplicació de la taxa que correspongui a cada any, en funció de l’ordenança vigent. Fonts municipals indiquen que el 2026 l’import del cànon és de 28.790,54 euros. El consistori valora que la proposta de Cipo és d’interès públic perquè possibilita “la implantació d’un nou equipament comunitari destinat a centre ocupacional i formatiu de caràcter sanitari-assistencial, orientat a la inclusió social, formativa i laboral de persones amb diversitat funcional, en el qual les activitats de jardineria i medi ambient constitueixen el suport funcional del projecte ocupacional”. En el planejament urbanístic municipal, la parcel·la té una qualificació de reserva d’equipament comunitari (clau-0), per la qual cosa els tràmits també permeten assignar la subclau urbanística c-2, d’equipament local sanitari assistencial, perquè es pugui dur a terme la iniciativa prevista.
Amb aquest projecte, Cipo ampliarà el centre de jardineria que ja té a les instal·lacions de Sant Julià, al carrer de l’Himàlaia, 41. L’àrea de jardineria s’encarrega tant de disseny, construcció i manteniment de jardins com de treballs forestals i manteniment d’espais naturals. De moment, però, el projecte de Sant Pau de Riu-sec és en una fase “molt embrionària”, apunten des de l’entitat promotora, de manera que no avancen més detalls ni calendari previst d’actuacions.
La incorporació del centre de jardineria de Cipo a Sant Pau de Riu-sec aportarà una nova activitat en aquest polígon sabadellenc. Darrerament, també s'hi ha inaugurat un hotel, un concessionari i taller Tesla, una gasolinera i s'estan fent les obres d'un cinema de nou sales amb altres locals comercials i de restauració.
Nova residència a banda
A banda, Cipo gestionarà una llar-residència i centre ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual en procés d’envelliment a Can Gambús, promoguda per la Fundació Barnola-Vallribera i en un terreny cedit gratuïtament per l’Ajuntament. L'espai residencial permetrà allotjar 48 persones. Està previst que entri en funcionament el 2027.