Comencen les obres per la residència de Can Gambús de Sabadell

La residència de Can Gambús agafa alçada. Sabadell posa la primera pedra d'un projecte pioner al Vallès Occidental: la construcció d’una Llar Residència i Centre Ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual en procés d’envelliment que gestionarà Cipo. Les obres per a la construcció de la residència, impulsades per la Fundació Barnola-Vallribera, ja han començat al barri de Can Gambús i els calendaris inicials ja preveien que el primer mòdul entrarà en funcionament durant el 2027.
L’equipament, que serà el primer de les seves característiques al Vallès, neix d’una col·laboració públic-privada: l’Ajuntament de Sabadell cedirà el terreny de 1.597 metres quadrats situat a la confluència del passeig del Regne Unit amb la Ronda de Jean Monnet, mentre que la Fundació Barnola-Vallribera assumirà la inversió inicial de l'equipament, amb el suport de la Generalitat, Diputació de Barcelona i Fundació Fluidra. En total, l'equipament tindrà un cost de 4,5 milions d’euros. La gestió del centre anirà a càrrec de Cipo, entitat amb gairebé 60 anys d’experiència en l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, i comptarà amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Fundació Fluidra.
El centre respon a una necessitat social urgent. Actualment, al Vallès Occidental hi ha 466 persones en llista d’espera per accedir a una plaça residencial per a persones amb discapacitat, sent la comarca amb més demanda de tota Catalunya. Només a Cipo, ja hi ha una llista d'espera de 21 persones.“Les persones que vindran aquí, en molts casos, s’emanciparan per primera vegada, i això requereix una cura i responsabilitat molt grans”, ha explicat Joan Madaula, president de Cipo. “Tenim la qualitat de l’equipament, amb unitats convivencials de vuit persones, i un equip de professionals excel·lent. A més, volem obrir l’equipament a la comunitat: serà un centre obert al barri perquè passin coses”, ha afegit.
L’alcaldessa de Sabadell i vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Marta Farrés, ha destacat la capacitat de col·laboració entre administracions i entitats. “Hi ha moltes coses que funcionen: diferents administracions, empreses, partits polítics i entitats, i en temps rècord fem possible aquest projecte. Al Vallès no tenim cap recurs similar: Sabadell serà capital i referent en aquest àmbit”, ha afirmat.
“Després d’un procés llarg però necessari, l’Ajuntament ens cedeix el terreny i aporta ajuda econòmica. La Fundació posa més de dos milions i la resta ve de Generalitat, Diputació i Ajuntament”, ha explicat Joan Manau, president de la Fundació Barnola-Vallribera. “No només paguem l’equipament, sinó que continuarem implicats amb la gestió per garantir la viabilitat econòmica del projecte. No només construïm, sinó que ens hi impliquem”, ha afegit.El nou centre tindrà una superfície total de 2.800 metres quadrats i capacitat per a 48 persones en l’espai residencial, organitzat en tres edificis independents amb unitats de convivència de vuit persones.
Els serveis residencials i ocupacionals estaran ubicats en una mateixa parcel·la, amb espais diferenciats i adaptats a les necessitats específiques de cadascun. També inclourà serveis auxiliars com cuina, bugaderia i espais comuns polivalents, així com serveis de salut com fisioteràpia, podologia i psicologia. L’arquitecte Josep Llobet, responsable del projecte, ha explicat que l’edifici està dissenyat amb planta subterrània per ubicar-hi tots els serveis del centre ocupacional. “Hem pensat en la màxima sostenibilitat: serà de fusta de quilòmetre zero i amb un aïllament tèrmic òptim”, ha detallat.