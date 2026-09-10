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FOTOS | Els bombers sanegen la façana d'un edifici de la Creu Alta

Sabadell

El succés es va produir al carrer de Paco Mutlló

  • Intervenció dels Bombers al carrer de Paco Mutlló -
Publicat el 10 de setembre de 2026 a les 13:48
Actualitzat el 10 de setembre de 2026 a les 13:56

Els Bombers de la Generalitat van sanejar la façana d'una casa de la Creu Alta aquest dimecres a la tarda, concretament al carrer de Paco Mutlló, 50. El cos d'emergències va rebre l'avís a les 18.17 h i hi va enviar dues dotacions, una d'elles, el camió autoescala per poder accedir a la part superior de l'edifici. Fonts del cos detallen que van retirar l'arrebossat de façana que amenaçava de caure i van avisar la propietat que s'hi hauria de fer manteniment.

  • Intervenció dels Bombers al carrer de Paco Mutlló
  • Intervenció dels Bombers al carrer de Paco Mutlló
  • Intervenció dels Bombers al carrer de Paco Mutlló
  • Intervenció dels Bombers al carrer de Paco Mutlló
  • Intervenció dels Bombers al carrer de Paco Mutlló
  • Intervenció dels Bombers al carrer de Paco Mutlló
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