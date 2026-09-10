El jove colpejat pel policia de Sabadell serà investigat per atemptat contra l'autoritat

El jove que va rebre un cop de colze d’un agent de la Policia Municipal de Sabadell serà investigat pels delictes de atemptat contra l'autoritat, resistència i desobediència greu. Els policies presents asseguren que el cop de colze al noi, de 21 anys i veí de Sabadell, va ser un "ús de la força necessari i proporcional" i no una agressió. La reacció del policia, enregistrada en vídeo, s’hauria produït després d’un llarg enfrontament en què hi hauria hagut crits i insults. Segons un informe mèdic posterior, l'agent en qüestió hauria patit rascades.
Fonts policials coneixedores dels fets donen una versió diferent del que va passar. La matinada de dilluns, últim dia de Festa Major, quatre agents feien un control d’alcoholèmia puntual al carrer de la República, cantonada amb Narcís Giralt. El noi s’hi va acostar amb un grup d’amics i es va dirigir als agents. "Es va posar a cridar tota l’estona, es burlava i va faltar al respecte als policies. 'Menja'm la polla, sou el pitjor de la ciutat', va arribar a dir", expliquen aquestes fonts. Li van demanar que abaixés el volum i, com que no va fer cas, van decidir multar-lo per incomplir l’ordenança de Civisme.
El jove s’hauria negat a identificar-se davant dels agents. "Va dir: 'Em dic Perico de los palotes, depèn de com em llevi al matí'", exposen. Després d’intentar que digués nom i cognoms, els policies van decidir detenir-lo per un possible delicte de desobediència i resistència a l’autoritat i van procedir a escorcollar-lo contra la paret. Aleshores, els seus amics van començar a gravar el que estava passant, expliquen aquests testimonis.
En aquell moment, i sempre segons aquesta versió, l’agent va sentir que el noi li anava a tocar l’arma reglamentària i li va donar un cop de colze a l’abdomen. "Va ser una reacció instintiva de defensa. No podia saber què faria amb l’arma i, per això, li va donar un cop de colze", argumenten. El noi, que fa una expressió de dolor després del cop, va quedar estès a terra, com es veu en el vídeo. Després, va ser emmanillat i traslladat als calabossos de Can Marcet, on va estar durant 24 hores.
Els agents assenyalen que el polèmic vídeo de l’acció, publicat per la Crida, només mostra una part de la realitat. "La intervenció va ser molt més llarga, va durar uns 20 minuts, i només s’han publicat les imatges que interessen", asseveren, en la línia del Govern municipal, que va denunciar que les imatges eren "parcials i descontextualitzades". Els presents contradiuen la versió donada per la formació alternativa, que parla d’un acte "injustificat, desproporcionat" i fins i tot de "violència gratuïta".
L’Ajuntament ha obert una investigació interna a la Policia Municipal per aclarir els fets. L’agent ja ha redactat un informe amb la seva versió i, a partir d’aquí, es poden recollir més testimonis i proves gràfiques del que va passar. El cos podria obrir un expedient a l’agent i fins i tot suspendre’l de les seves funcions si es demostra que va fer un ús injustificat de la força.
Càmeres personals, l’assignatura pendent
Els dubtes sobre l’actuació policial se sumen ara a una altra qüestió: la falta de càmeres personals a l'uniforme que permetin disposar d’una gravació de la intervenció. La portaveu d’ERC, Sílvia Renom, ha demanat que s’implantin aquests dispositius per poder enregistrar qualsevol actuació policial que sigui dubtosa i valorar així si va ser proporcional i adequada. El sindicat majoritari de la Policia Municipal (SIP-FEPOL) també exigeix la implantació d’aquesta mesura per "garantir els drets dels ciutadans i dels policies", exposen.