Sabadell manté viva la memòria de Salvador Allende 53 anys després del cop d’estat a Xile

"La historia es nuestra y la hacen los pueblos", es va sentir aquest onze de setembre a la plaça creualtenca que porta el nom de Salvador Allende, recuperant una de les frases més recordades del president xilè. La seva veu, enregistrada durant les seves últimes hores, ha tornat a ressonar 53 anys després del cop d’estat militar que va posar fi al seu govern democràtic. L’acte ha servit per recordar la seva figura, mort l’11 de setembre de 1973 durant el cop encapçalat per Augusto Pinochet.
L’acte ha estat organitzat per la Comissió d d’Homenatge a Salvador Allende, amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell, i ha combinat intervencions institucionals i veïnals, música i poesia. L’acompanyament musical ha estat tasca del grup Tuparik, que ha portat diverses peces fonamentals dins de la cançó xilena com són Que dirá el Santo Padre, de Violeta Parra, i Manifiesto, de Víctor Jara, artista assassinat per la dictadura de Pinochet.
Rosa Ribell, representant de la Comissió, ha remarcat la continuïtat d’un projecte que va iniciar anys enrere en forma de projecte ciutadà, "només érem dues persones", fins a esdevenir el que és avui dia i afegint el suport de l’Ajuntament amb el 50è aniversari del cop d’estat.
Sobre el futur de la commemoració, Ribell ha comentat: "Estic convençuda que a partir d’ara, amb la formalització i el treball d’aquesta comissió, podrem continuar recordant el passat amb més força encara".
L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha recordat que Allende va arribar a la presidència "de forma electoral, constitucional i justa" i ha advertit que la democràcia no consisteix només a comptar vots, sinó també a garantir drets, pluralisme i alternança. En aquest sentit, ha remarcat: "La violència mai pot substituir la política i mai pot substituir la voluntat popular".
L’emotivitat ha estat especialment present en la part final de l’homenatge. Després de l’ofrena floral i de les intervencions, Tuparik ha tancat l’acte interpretant, probablement la cançó de protesta xilena més reconeguda, El pueblo unido jamás será vencido, mentre diversos assistents s’hi han sumat.