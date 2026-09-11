Illa reivindica Catalunya com "un sol poble" amb motiu de la Diada: "A casa nostra l'odi no hi té cabuda"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la convivència de Catalunya i la unitat d'acció per fer front als reptes "crucials". "A Catalunya som i volem continuar sent un sol poble", ha proclamat en el seu discurs institucional amb motiu de la Diada. En aquest sentit, ha afegit que "ningú és més català que ningú" i que "no es pot permetre que res ni ningú posi en perill la convivència". "A casa nostra, l'odi no hi té cabuda", ha conclòs. El cap de l'executiu català ha fet una crida per traslladar el "sentit de país" a l'educació, l'habitatge, les infraestructures o el nou finançament. Àmbits "crucials" que, segons Illa, durant "massa temps" no han rebut els recursos adients.
El sentiment compartit de pertinença han estat un dels principals missatges del discurs institucional. "Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat, admirable i admirada arreu del món, perquè persones nascudes a diferents indrets -d’Andalusia a Extremadura, del Marroc o Colòmbia- se sentin avui catalans i catalanes de ple dret amb deures també per complir. Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes", ha defensat el cap de l'executiu català.
En un context d'auge de l'extrema dreta, Illa fa valdre Catalunya com un país "ric i divers" gràcies als vincles humans que s'han generat entre catalans i persones d'arreu. "No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l’odi no hi té cabuda. A Catalunya sabem que el bé i l’esperança tracen un camí més sòlid i ens fan un país més humà i més fort", ha conclòs.
Unitat per fer front als reptes "crucials"
Illa ha defensat que cal actuar amb la mateixa "unitat de país" de fa 50 anys en la històrica manifestació de Sant Boi del 1976 o com s'ha demostrat aquest estiu davant dels incendis. Un "sentit de país" que, segons el cap de l'executiu català, s'ha de traslladar en "àmbits crucials" que "durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adient": l'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament autonòmic.
"En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya", ha avisat per després afegir que el Govern està determinat a resoldre aquestes qüestions.
Moment de renovar la confiança en el país
El president de la Generalitat s'ha referit a Catalunya com un "país únic" que, segons ha dit, és "capaç de fer realitat tot allò que es proposa". I ha situat "la confiança" com el "fil invisible" que uneix el passat i el present, i que ha de guiar el futur. "És el moment de renovar la confiança en el país, la confiança en les institucions i en les persones, la confiança en les potencialitats que tenim, que són moltes", ha afegit.
Illa ha defensat la necessitat "d'elevar el llistó de l'exigència i excel·lència col·lectives". "Ni el conformisme ni el pessimisme formen part del nostre tarannà. Som gent treballadora, amb empenta, amb valors i amb imaginació", ha afirmat, abans de fer valdre diferents exemples de talent i servei públic arreu del país.
En clau internacional, el president de la Generalitat ha alertat que "està en joc la seguretat i l'autonomia d’Europa". Ha recordat el ser recent viatge institucional a Ucraïna, on va fer arribar personalment al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, la solidaritat de Catalunya. En aquest context, el cap de l'executiu català ha remarcat que Catalunya "està al costat de la pau i dels valors fundacionals de la Unió Europea".
Així mateix, Illa ha apostat per "una tecnologia al servei de la dignitat de les persones" davant la irrupció de la intel·ligència artificial. I ha defensat que cal afrontar el canvi climàtic amb la ciència com a guia.
Ofrena del Govern a Rafael Casanova
A banda del discurs institucional de Salvador Illa, aquest 11 de setembre la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha reivindicat una Catalunya "sense exclusions" com a "contrapunt" davant un món actual que "tanca fronteres". En declaracions als periodistes després de la tradicional ofrena de l'executiu català davant del monument a Rafael Casanova, Paneque també ha subratllat que Catalunya és un país que "té capacitat de teixir aliances" i ho ha contraposat al context actual de "confrontació i la immediatesa". En la línia del discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb motiu de la Diada, Paneque ha volgut transmetre un missatge de "fraternitat i orgull". "Som un país obert, fermament democràtic i solidari", ha conclòs.