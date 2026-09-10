La 5a Race for Life d'Oncolliga aspira a batre el rècord: "Tots estem units en aquesta causa"

La Fundació Oncolliga celebrarà la cinquena edició de la cursa Race for Life pel càncer de mama diumenge 18 d'octubre amb sortida i arribada al carrer de Pi i Margall, a la Creu Alta. Seran 5 km de recorregut pensats perquè els pugui fer tothom, corrent o caminant, seguint el mateix traçat dels darrers anys. L'objectiu d'enguany és aconseguir que s'hi inscriguin 2.500 persones i la recaptació, com sempre, servirà per finançar els serveis que l'entitat ofereix a la ciutadania. Les inscripcions ja estan obertes.
"Volem donar un missatge d'esperança, suport i vida per totes les persones que pateixen malalties oncològiques i les que estan al seu voltant", ha remarcat durant la presentació de la cursa a Cal Balsach la presidenta d'Oncolliga Sabadell, Natàlia Català. La recollida de dorsals (el divendres 16 d’octubre de 16 h a 20 h i dissabte 17 d’octubre de 9 h a 13h i de 16 h a 19 h) i la bossa del corredor es farà a Fira Sabadell, on també es podrà fer escalfament mitja hora abans de la sortida. Rafel Bernardo ha afegit que, com a novetat, enguany no s'entregaran premis als guanyadors sinó que entre tots els participants se sortejaran diferents obsequis.
La tinenta d'alcaldessa i regidora d'Esports Montse González ha traslladat l'agraïment "a totes les persones que fan possible aquesta cursa" i ha posat en valor que el cost de la inscripció (15€) es tradueix "en euros de molta solidaritat; tots estem units en aquesta causa. Espero que el dia 18 tornem a tenyir els carrers de Sabadell del color de la solidaritat". Per la seva banda, la regidora de Salut Sílvia Garcia ha "animat a tothom" a participar-hi i ha recordat que el càncer de mama és un dels més freqüents en la població, per la qual cosa considera important involucrar-se en l'acompanyament a les persones que el pateixen.
Des de l'Associació Esportiva Mitja Marató Sabadell, que col·labora en l'organització de l'esdeveniment, Francesc Carrió ha destacat que des de la primera edició, en què hi van participar unes 1.200 persones, fins l'any passat en què es van superar les 2.000, la recaptació per les inscripcions a la cursa ha passat de 9.000 a uns 21.300 euros. Segons Carrió, "això diu molt de la gent, que a part de fer una mica d'esport i gaudir dels companys, volen ajudar la causa d'Oncolliga". I la directora general de la fundació, Núria Balcells, ha remarcat que són "diners destinats exclusivament a Sabadell", a les tasques de treball social, d'ajudes de farmàcia, préstec de material, tallers com els de txikung i ioga, etc, destinats a les persones malaltes de càncer i el seu entorn.
L'organització ha posat en valor el paper dels patrocinadors, alguns dels quals representats a l'acte, perquè "si vosaltres no fessiu pinya, això no tiraria endavant", ha dit Català.