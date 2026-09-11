Sabadell commemora els 50 anys de la recuperació de la Diada: "Hi havia un silenci imposat"

El Parc de Catalunya ha tornat a ser l’escenari de la tradicional ofrena floral de la Diada Nacional de Catalunya a Sabadell. Un total de 61 entitats, partits polítics, associacions i col·lectius de la ciutat han participat en l’acte, que ha combinat el caràcter institucional i commemoratiu de la jornada amb alguns moments de tensió política, especialment amb l’arribada d’Aliança Catalana.
L’acte ha començat amb les diferents ofrenes, en una jornada en què la música també ha tingut un paper destacat. L’Orfeó de Sabadell ha estat l’encarregat d’amenitzar l’acte amb diverses actuacions, que han acabat amb la interpretació d’Els Segadors. El manifest d’aquesta Diada l’ha llegit la presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell, Joana Soler, que ha posat l’accent en el caràcter col·lectiu de la jornada i en la mirada cap al futur. "És un dia de commemoració compartida, identitat i futur", ha remarcat. El text també ha recordat que enguany es compleixen 50 anys de la recuperació de la Diada després de la repressió franquista, quan milers de catalans i catalanes van tornar a sortir al carrer en una celebració que havia estat sotmesa durant anys a un silenci imposat. El missatge final del manifest ha apel·lat a la capacitat de trobar espais comuns: "El futur es construeix millor quan es construeix plegats".
Però l’ambient ha canviat en alguns moments de l’ofrena. Quan ha estat el torn del Partit Popular, una part del públic ha respost amb una tímida xiulada. La situació s’ha tensat més amb l’arribada d’Aliança Catalana, que ha estat rebuda per crits de "Fora feixistes dels nostres barris". Un cop feta l'ofrena, la formació ha protagonitzat un moment de tensió amb un grup de persones vinculades a l’esquerra independentista i a la Crida per Sabadell, que no ha anat a més.
L'inici del curs polític
Aquesta és una Diada especialment rellevant per la seva proximitat de les eleccions municipals de 2027. La Diada de Catalunya exerceix, en certa manera, de tret de sortida del nou curs polític i, enguany, d'aquest compte enrere fins a les urnes de Sabadell.
L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha volgut mantenir-se al marge de la polèmica ocorreguda durant l'acte. "Entendreu que no hi entraré com a alcaldessa", ha apuntat. Farrés ha reivindicat, en canvi, el caràcter unitari de la jornada i ha destacat que enguany es commemoren 50 anys de la manifestació de Sant Boi de Llobregat de 1976, que va suposar la recuperació pública de la Diada després del franquisme. "Hi ha coses en les quals hem d’anar tots plegats i deixar les lluites partidistes i partidàries", ha assenyalat.
Des d’ERC Sabadell, Sílvia Renom ha definit la Diada com "un moment de retrobament, de reivindicació i per dir cap on volem anar". La republicana ha defensat un "projecte col·lectiu" i ha alertat del risc que l’ascens de l’extrema dreta acabi dividint els barris, reivindicant Sabadell com una ciutat "antifeixista". Per la seva banda, el portaveu de la Crida per Sabadell, Oriol Rifer, ha reivindicat la independència i una major sobirania municipal com a eines per garantir drets socials: "En termes d'habitatge, sanitat, educació, mobilitat, etc. És evident que a Espanya, de moment, tot això no se'ns està garantint. També ha pronosticat un curs intens, amb la continuïtat de les mobilitzacions educatives si no hi ha una negociació amb la Conselleria.
Des de Junts, Lluís Matas ha reivindicat una Catalunya "d’acollida, d’integració i de pau" davant els discursos d’odi. En clau local, ha situat el tram final del mandat en carpetes com el Ripoll, la Ronda Nord o el Museu Tèxtil. Matas, igualment, ha volgut expressar el seu desencís per l’evolució del seu espai polític: "Lamentem aquesta trinxadissa que hi ha hagut en el nostre espai Juntaire, dels que venim més d'aquesta línia més convergent. Pensem que Junts s'ha allunyat d'aquesta centralitat i d'aquesta vocació del govern".
Joan Mena, de Sabadell en Comú Podem, ha apel·lat a la convivència davant l’ascens dels discursos d’odi i ha posat el focus en la defensa dels serveis públics, amb la vaga educativa i el conflicte sanitari com a exemples. "Ens posem a treballar per tenir una alternativa que siguin un fre de la dreta i que doni avenços als treballadors i les treballadores", ha conclòs.
La portaveu del PP de Sabadell, Cuca Santos, ha considerat que, per la proximitat de les eleccions, la Diada ha estat "més política i més ideològica que altres anys". També ha lamentat els xiulets rebuts durant l’ofrena i ha reivindicat que "es pot ser molt català i molt espanyol al mateix temps". Finalment, el regidor no adscrit Gabriel Fernàndez ha aprofitat la jornada per reivindicar la coalició Acció per Sabadell i la necessitat de sumar forces. Ha defensat que "el millor antídot" davant l’ascens de l’extrema dreta són "grans fronts democràtics".