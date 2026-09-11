ARA A PORTADA

La Grossa de la Diada ja té guanyador: el premi extraordinari és pel 54949

Sabadell

Està dotat amb dos milions d'euros. El segon i el tercer premis són pels números 47863 i 52168

  • La Grossa, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 11 de setembre de 2026 a les 17:26
Actualitzat el 11 de setembre de 2026 a les 17:30

El 54949 de la sèrie 9 s'ha endut el premi extraordinari de la Grossa de la Diada, dotat amb dos milions d'euros. El sorteig s'ha celebrat aquest divendres a les 12.40 hores a la seu de Loteries de Catalunya. El primer premi, dotat amb 50.000 euros, ha anat al 54949, el segon (20.000 euros) al 47863 i el tercer (10.000 euros) al 52168. Al web de Loteries de Catalunya es poden comprovar els números premiats.

Aquest dissabte començarà la comercialització de la Grossa de Cap d'Any, que tindrà un premi de 200.000 euros per bitllet de deu euros i el sorteig se celebrarà el 31 de desembre. També demà es començarà a vendre la Grossa Especial Castanyada, amb un premi extraordinari de 500.000 euros per bitllet de cinc euros. El sorteig és farà el 31 d'octubre.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades