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ERC reivindica els valors republicans en la Diada nacional de Catalunya

Sabadell

"Perquè per la independència sempre hi som", reivindiquen en un vídeo difós a les xarxes socials

  • Ofrena floral de la Diada per part d'ERC i el Jovent Republicà -
Publicat el 11 de setembre de 2026 a les 17:12
Actualitzat el 11 de setembre de 2026 a les 17:15

"Dignitat, nació, valors, llengua, lluita, llibertat, identitat, república", són alguns dels conceptes que la secció local d'ERC ha volgut remarcar en la celebració de la Diada nacional de Catalunya. Els republicans han participat a l'acte institucional i ofrena floral de l'Onze de Setembre al matí i també han compartit un vídeo difós a les xarxes socials per commemorar l'efemèride.

La portaveu del grup municipal, Sílvia Renom, assegura que "la Diada Nacional de Catalunya és molt més que una data en el calendari. Ens recorda d'on venim, ens reafirmem i deixem molt clar on volem anar. Perquè hi ha coses que, tot i que passin les generacions, ens defineixen". "Perquè per la independència sempre hi som", reivindiquen els republicans.

En el vídeo hi apareixen, a part de Renom, el regidor Santi Valls; la presidenta de la secció local, Laia Girós; l'exalcalde i secretari segon de la Mesa del Parlament Juli Fernàndez i les exregidores Èlia Soriano-Costa i Glòria Llobet, entre altres membres de la formació.

 

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