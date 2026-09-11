L’AP-7 concentra el focus de la sinistralitat al Vallès: "L'enllaç amb la C-58 no està ben resolt"

Les carreteres d’alta capacitat concentren bona part de la sinistralitat del Vallès Occidental i, entre elles, l’AP-7 apareix com un dels principals punts d’atenció. Aquest 2026 –fins a dia 31 d'agost– 87 persones han mort a les carreteres en 83 accidents mortals a la xarxa viària interurbana catalana; 39 de les quals, a la província de Barcelona. D'aquesta xifra, set persones han mort en accidents a l’AP-7 a la nostra demarcació, una xifra que multiplica per més de tres les dues víctimes mortals registrades en aquesta via durant tot el 2025. La C-58, per la seva banda, suma una víctima mortal aquest any. En el conjunt del Vallès Occidental, les dades del Servei Català de Trànsit (SCT) comptabilitzen sis morts el 2026, davant de les vuit de l’any passat i les tres del 2019. La reducció respecte del 2025 és, per tant, de dues víctimes, però el balanç continua sent lleugerament pitjor que abans de la pandèmia. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, posa el focus especialment "en les vies d’alta capacitat": "És on s'acumula més sinistralitat, sense dubtes", diu.
Un nou projecte per ordenar els fluxos de trànsit
Lamiel identifica un tram concret de l'AP-7 com especialment problemàtic: els quilòmetres 145-147, “entre el Baricentro i Bellaterra, més o menys”. Segons el director de Trànsit, "en aquest sector es produeixen molts accidents, encara que no necessàriament de gravetat". El motiu, apunta, és la mateixa configuració de la via i la complexitat dels moviments dels vehicles. "La part que enllaça l'AP-7 amb la C-58 no està ben resolta i és un punt amb molta sinistralitat", afirma. Els canvis de carril, els trenats i la densitat de vehicles contribueixen a generar incidents entre vehicles en aquest punt. "Provoca accidents en general", resumeix Lamiel. També puntualitza que les vies d’alta capacitat, malgrat concentrar més sinistralitat, "són generalment més segures que les carreteres convencionals perquè els accidents solen tenir una gravetat menor".
Davant d’aquesta situació, Lamiel assegura que "s’està treballant en diferents actuacions". El director explica que hi ha un projecte per resoldre el nus de connexió entre l’AP-7 i la C-58, tot i que admet que es tracta d’una infraestructura "molt, molt complicada" i que encara no hi ha una data concreta per executar-la. Mentrestant, però, el Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible del govern espanyol ja ha iniciat una actuació a la zona del Baricentro per facilitar l’entrada a la C-58. "S’hi ha habilitat un segon carril per als vehicles que, procedents de l’AP-7, volen incorporar-se a la C-58". Tot i això, confessa que "no n’hi ha prou". En aquest sentit, proposen una nova manera de distribuir els fluxos de circulació al tram sector. D’una banda, dels quatre carrils existents, volen reservar els dos de l’esquerra als vehicles que travessen el Vallès per continuar cap a Tarragona o cap a Barcelona, mentre que els dos de la dreta quedarien destinats als vehicles que entren o surten del Vallès. “És una idea que ja tenim plantejada i, si la podem executar aquest any, millor que el que ve”, diu.
“Hem de continuar millorant”
El balanç territorial deixa una situació desigual. El Vallès Occidental ha registrat sis víctimes mortals el 2026, dues menys que el 2025, però tres més que el 2019. Lamiel considera que la tendència respecte de l’any passat és positiva, però insuficient: “Hem de continuar contenint la xifra i, en aquest cas, ens hem d’aplicar més mesures per reduir aquesta sinistralitat”. En el conjunt de la demarcació de Barcelona, en canvi, les dades acumulades fins ara són de 39 morts el 2026, davant de les 44 del 2025 i les 52 del 2019. Considera que la reducció respecte dels anys anteriors indica que algunes de les mesures aplicades “estan donant els seus fruits”, encara que adverteix que “no podem abaixar la guàrdia”. Insisteix que una reducció estadística no permet donar el balanç per bo i subratlla que “no podem estar mai contents si hi ha, mínim, una mort”. “Darrere de cada víctima hi ha una tragèdia familiar”, tanca.