Dos ferits greus en una explosió en una joieria de Cerdanyola

Quatre persones han resultat ferides –dues de les quals greus– aquest dimarts a la tarda a Cerdanyola després d'una explosió en una joieria. Segons expliquen fonts dels Bombers de la Generalitat, el succés ha tingut lloc a la planta baixa d'un edifici de quatre altures al carrer de Sant Antoni. Segons els primers indicis amb els quals treballa el cos, s'estarien fent tasques amb gas en l'establiment quan s'ha produït l'explosió. A conseqüència d'això, ha caigut una estança superior sencera, provocant un esfondrament. L'incident ha afectat el forjat de la planta baixa, que ha caigut al soterrani afectant un local.
De les tres persones afectades, un home ha estat traslladat a l'Hospital Vall Hebron de Barcelona en estat greu. També ha ingressat en estat greu una dona al Taulí de Sabadell, que era a la planta superior. Una tercera persona ha patit lesions menys greus i una quarta, que estaria a l'àtic, ha estat atesa per una crisi d'ansietat. El SEM ha activat una desena d'ambulàncies i un equip conjunt SEM-Bombers. Per la seva part, els Bombers hi han mobilitzat també nou dotacions. A més, han activat el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) i el Grup Caní de Recerca (GRCR) per descartar la presència de més víctimes producte de l'enfonsament de l'estructura. Les tasques s'han allargat en aquesta direcció. S'ha demanat la presència de l'arquitecte municipal de l'Ajuntament per fer valoració de danys i s'ha contactat amb la companyia de gas per coordinar la resposta.
Gerard Valls, cap territorial dels Bombers, ha explicat que l'avís ha arribat pocs minuts de les cinc. No hi ha conclusions clares sobre el motiu de la deflagració, tot i que tot apunta a l'acumulació de gas. Amb l'explosió, el sostre ha col·lapsat, causant danys importants especialment en la planta baixa.
Per aquest incident a Cerdanyola del Vallès, Protecció Civil ha posat preventivament en prealerta el pla Procicat. A la joiera només hi hauria una persona -una de les ferides de gravetat- en el moment de l'explosió. Tot l'edifici ha quedat evacuat i també els dos blocs adjacents, del número 50 al 54. En total, s'han desallotjat 42 habitatges. Després de les tasques en el terreny, buscant entre la runa, no consta que hi hagi més persones ferides. Tampoc hi ha cap avís per persones desaparegudes.
Fotos de David Chao: