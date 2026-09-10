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Detingut in fraganti un home de 28 anys com a presumpte autor de tres incendis forestals a Barberà del Vallès

Barberà del Vallès

Els Agents Rurals l’han detingut mentre presumptament calava foc al paratge del Castell de Barberà

  • incendi forestal a Barberà del Vallès -
Publicat el 10 de setembre de 2026 a les 13:03

Els Agents Rurals van detenir aquest diumenge 6 de setembre un home de 28 anys com a presumpte autor de tres incendis forestals dins del terme municipal de Barberà del Vallès. La detenció és el resultat d’una investigació iniciada arran de diversos indicis que apuntaven a una possible intencionalitat en dos incendis registrats durant el mes d’agost, amb quinze dies de diferència. Les investigacions dels Agents Rurals van permetre identificar un veí de la zona com a presumpte responsable dels fets. En el marc del seguiment, els agents el van sorprendre mentre, presumptament, iniciava un nou foc al paratge del Castell de Barberà. Davant d’aquests indicis, els efectius forestals van intensificar el seguiment operatiu sobre aquesta persona fins que diumenge el van interceptar i detenir in fraganti, en relació amb els fets que s’estaven investigant.

Després de la detenció, els Agents Rurals i els Mossos d’Esquadra van practicar les diligències corresponents. El detingut va quedar sota custòdia dels Mossos d’Esquadra a l’espera de ser posat a disposició judicial. L’actuació també va comptar amb la col·laboració de la Policia Local de Barberà del Vallès, que va participar en el dispositiu de detenció. Els fets investigats podrien ser constitutius d’un presumpte delicte d’incendi forestal, previst i penat a l’article 351 del Codi Penal. Aquest article contempla penes de presó, sense perjudici de la qualificació jurídica definitiva que pugui establir l’autoritat judicial.

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