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Un detingut i més de 300 plantes de marihuana decomissades a Badia

Badia del Vallès

L'operatiu ha tingut lloc a primera hora d'aquest dimecres

  • Dispositiu policial a Badia -
Publicat el 09 de setembre de 2026 a les 09:44
Actualitzat el 09 de setembre de 2026 a les 09:46

Els Mossos d'Esquadra han realitzat aquest dimecres a primera hora del matí dues entrades a Badia relacionades amb un afer de drogues. Segons expliquen fonts del cos, l'operatiu ha acabat amb un detingut vinculat al cultiu de marihuana. En els escorcolls, a l'avinguda de la Mediterrània, s'han trobat 380 plantes i esqueixos. Fins i tot un helicòpter ha sobrevolat l'indret. Se n'ha fet càrrec la Unitat d'Investigació de Cerdanyola dels Mossos. L'actuació s'ha desenvolupat a tocar del punt on va tenir lloc un tiroteig l'agost passat. Aleshores, la policia catalana va obrir una investigació per esclarir les causes del succés, que no va deixar ferits ni detinguts.

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