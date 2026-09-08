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Badia activa el compte enrere (ara sí) per la retirada de l'amiant: les obres, durant la tardor

Badia del Vallès

Les empreses ja han presentat els plans de treball, pas previ a l'inici de les intervencions

  • Un bloc de pisos de Badia, amb una malla per una intervenció de retirada d'amiant -
Publicat el 08 de setembre de 2026 a les 13:19

Hi ha processos que s'allarguen en el calendari. La retirada de l'amiant de Badia és un d'aquests casos. Ara, però, l'ambiciós propòsit de la localitat vallesana encara una fase decisiva perquè les màquines puguin començar a treballar. Fonts municipals asseguren que les obres començaran durant aquesta tardor. La setmana passada, una delegació de l'Ajuntament –encapçalada per l'alcalde Josep Martínez– i les tres empreses que s'encarregaran de les tasques es van reunir per coordinar els treballs i assegurar que es faran com més aviat millor i de la manera menys molesta per als veïns. Aviat, els residents rebran visites per conèixer tots els detalls de l'actuació. Les afectacions hauran de ser menors, amb poca incidència en les rutines dels badiencs.

A més de la presència dels directius de les tres Unions Temporals d'Empreses (UTE), a la trobada també van ser-hi representants de l'empresa ACM 2020, que va redactar el Mapa de l'Amiant, la documentació tècnica de les licitacions i s'ocuparà de la direcció de l'obra. Les companyies s'encarregaran de la retirada en 127 comunitats de veïns. Ara, en la primera fase. Les obres començaran de seguida que l'Autoritat Laboral aprovi els plans de treball. Els representants de dues de les tres UTE van confirmar que ja han presentat els seus documents; la tercera també ha realitzat ja el tràmit. Un cop presentats, el procés queda pendent del vistiplau de l'Autoritat Laboral. Dijous hi ha prevista una nova reunió de l'Oficina de l'Amiant per continuar avançant.

Els representants de les tres UTE han reiterat que disposen dels equips materials i tècnics per iniciar la retirada de l'amiant de seguida que se'ls comuniqui que ja tenen l'autorització per dur a terme els treballs. També han destacat la predisposició de l'Autoritat Laboral per facilitar les gestions i fer-les al més aviat possible. L'alcalde va qualificar la reunió com a “històrica”, dins d'un procés que “situa Badia com la primera ciutat d'Europa que retira aquest material del seu parc d'habitatges”. L'Ajuntament acompanyarà les empreses en totes les gestions i contactes amb els propietaris. En paral·lel, Martínez va remarcar que es treballa amb la Generalitat per avançar en la segona fase de la retirada de l'amiant, en les 38 comunitats de veïns en què s'ha de retirar les cobertes i substituir-les.  

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