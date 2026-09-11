Estrena atípica per a l'Escola Les Filadores de Sentmenat

L'inici de curs ha arribat marcat per l'estrena de la nova Escola Les Filadores a Sentmenat. L'anhelat equipament engreixa la llista d'opcions al municipi, que suma el seu segon centre públic d'Infantil i Primària. Els primers dies, però, han arribat marcats per una posada en marxa atípica. Dilluns va ser festiu per Festa Major al poble; dimarts, l'inici de classes va quedar interromput a les 24 hores pel decret de la Generalitat davant la previsió de pluges. Divendres, la Diada de Catalunya també frena l'activitat lectiva. Tot plegat, ha tallat el ritme dels primers dies en unes instal·lacions encara en obres i que funcionen amb limitacions.
En els dies previs a l'acollida dels alumnes, els nervis van aparèixer en escena. Els treballs a contrarellotge es van haver d'accelerar. Representants de la Generalitat i l'Ajuntament presents en l'emplaçament al llarg dels últims dies s'han coordinat per garantir la seguretat dels 118 alumnes que han començat el curs a Les Filadores. Sense oblidar el paper de l'equip directiu, remant perquè el projecte propi pugui tirar endavant. "Hem estat en contacte permanent amb Serveis Territorials i s'ha fet una tasca molt important per tenir-ho a punt", defensa l'alcaldessa i responsable de l'àrea d'Educació a Sentmenat, Montserrat Rueda.
L'escola ha començat amb una part de les obres sense acabar. "Treballàvem amb aquesta previsió i era un escenari contemplat", assegura la batllessa. Des del Govern local especifiquen que esperar a completar tota la intervenció hauria posat en risc el calendari, obligant a ajornar l'estrena de la nova infraestructura fins al curs vinent. L'obra es fa en dues fases i, de moment, s'ha tancat la primera. El gimnàs encara no està operatiu i també hi ha altres espais pendents d'enllestir. "Ha quedat una escola molt bonica i estem molt contents. Hem patit molt l'obra", sosté Rueda. Malgrat que la Generalitat ha estat l'encarregada d'executar gran part del projecte, l'Ajuntament també ha hagut de dur a terme algunes actuacions a l'exterior per adaptar l'entorn. La inversió ascendeix per sobre dels set milions d'euros en total.
De fet, els canvis en aquest indret, entre els carrers de Federico García Lorca i el de Miguel de Cervantes, han despertat algunes crítiques veïnals per la pèrdua de places d'aparcament a la zona. L'executiu, però, argumenta que era un equipament necessari i previst en uns terrenys que havien quedat a mig urbanitzar, a tocar de l'escola bressol Sentmenuts. Sigui com sigui, les aules ja han acollit els estudiants. Una seixantena d'Infantil i 58 de Primària. Aquest curs, només fins a tercer. Des del consistori remarquen que en el futur s'estudiarà ajustar l'oferta de places, un cop els operaris abandonin definitivament l'espai.
Representants de les famílies es mostren satisfets amb l'arrencada del centre, conscients de les limitacions actuals. En els últims dies, pares i mares han pogut visitar els espais. "Des de direcció s'ha enviat un missatge tranquil·litzador, sabent que hi ha una convivència amb les obres inacabades, però que han posat totes les precaucions perquè hi hagi seguretat", manté Josep Gasulla, membre de l'AFA de Les Filadores. El pas endavant obre un nou escenari. "Ens dona molta més llibertat. Fins ara, calia demanar permís per reunir-nos com a AFA i els serveis estaven subrogats amb l'altra escola", afegeix. Amb sis anys de trajectòria, compartint instal·lacions amb Can Sorts, tots els actors implicats afronten un nou repte en la gestió. La il·lusió és notable. L'adaptació i la convivència seran, segurament, tot un desafiament per a tots.