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FOTOS | Unes 180 persones celebren la Diada amb els Ballesteros

Sabadell

La masia de Can Rull ha acollit la celebració

  • Dinar de la Diada a l'Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros -
Publicat el 11 de setembre de 2026 a les 19:12
Actualitzat el 11 de setembre de 2026 a les 19:21

L’Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros ha celebrat la Diada amb el tradicional dinar que des de fa uns anys es fa a la masia de Can Rull. La trobada ha comptat amb la participació d’unes 180 persones, que han gaudit d’un plat de mongetes seques amb botifarra, amanida i postres.

Enguany, l’agrupació celebra el seu 50è aniversari, ja que es va fundar el 1976. El seu president, Joaquín Lesmes, subratlla que “l’agrupació va ser la primera entitat que va celebrar la diada de Catalunya a Sabadell, amb un dinar i una festa normal”. Amb els anys, la celebració va passar a la font de Can Rull i, des de fa uns anys, a la masia de Can Rull. Tot i el canvi d’escenari es manté l’esperit perquè, tal com explica Lesmes, l’Onze de Setembre “és una festa d’aquí i seguim la tradició. Estem contents, sempre l’hem fet”. 

  • Dinar de la Diada a l`Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros
  • Dinar de la Diada a l`Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros
  • Dinar de la Diada a l`Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros
  • Dinar de la Diada a l`Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros
  • Dinar de la Diada a l`Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros
  • Dinar de la Diada a l`Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros
  • Dinar de la Diada a l`Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros
  • Dinar de la Diada a l`Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros
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