Mor un veí de Palau-solità i Plegamans en un accident de trànsit

Un motorista de 28 anys veí de Palau-solità i Plegamans ha mort aquest 11 de setembre en un accident de trànsit a la C-59 a Caldes de Montbui (Vallès Oriental), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 13.43 h.
Per causes que s’estan investigant, un turisme i una motocicleta han xocat frontalment i, a conseqüència de la topada, el conductor de la moto, M.P.T., ha perdut la vida. Arran del sinistre, s’han mobilitzat sis patrulles dels Mossos, i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Des de principi d’any 93 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de trànsit. 37 d'aquestes víctimes mortals circulaven en motocicleta. També han mort en sinistres a la carretera 9 vianants, 6 ciclistes, 4 conductors de tractor i 1 de patinet.
Durant el cap de setmana de la Diada, ja són tres les víctimes mortals a les carreteres. Al motorista mort a Caldes de Montbui, s’hi suma un altre mort a Ribera d’Urgellet (Alt Urgell) i la conductora d’un turisme que aquest divendres va morir en un accident a Altafulla (Tarragonès).
El Servei Català del Trànsit fa una crida a la “màxima prudència” i a extremar les mesures de seguretat, especialment entre el col·lectiu motorista. En aquest sentit, mantindrà durant tot el cap de setmana els controls específics de motoristes que ja estaven previstos.
El SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) ofereix atenció als familiars i a les persones afectades per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any. El servei proporciona orientació i informació sobre els tràmits posteriors al sinistre, dona a conèixer els recursos existents, informa dels drets reconeguts per la legislació vigent i ofereix suport psicològic. S’hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.