Sabadell tindrà una nova Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat a principis del 2027

Sabadell tindrà una nova Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de la Generalitat de Catalunya, que està previst que entri en funcionament a principis de 2027. El nou equipament se situarà a l’edifici modernista de Caixa Sabadell, al del carrer de Gràcia, 17, que també acollirà els serveis territorials del Departament d’Educació i FP, l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i i l’Oficina d’Assumptes Socials i Famílies del Departament de Drets Socials i Inclusió.
L’àrea d’atenció ciutadana disposarà de 415 metres quadrats i comptarà amb 12 professionals informadors-tramitadors. “Fa temps que treballem amb l’objectiu de garantir la proximitat entre l’administració de la Generalitat i el conjunt dels ciutadans”, exposa el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
L’objectiu és reforçar la capacitat d’atenció presencial al Vallès Occidental i facilitar que la ciutadania pugui resoldre en un mateix espai diferents gestions i consultes relacionades amb l’administració catalana, com també rebre acompanyament personalitzat sense haver d’anar a diferents dependències. La de Sabadell serà la primera de les tres Oficines d’Atenció Ciutadana metropolitanes de Catalunya, juntament amb les previstes a Esplugues de Llobregat –pel tercer trimestre de 2028– i Santa Coloma de Gramenet – per finals del primer trimestre de 2028–.
Les tres actuacions formen part del desplegament d’una xarxa d’OAC integrades amb què el Govern català vol reforçar la presència de la Generalitat a la regió metropolitana de Barcelona. En conjunt, els tres equipaments donaran servei a prop de 400.000 habitants.
La Generalitat ampliarà la xarxa d’OAC amb noves oficines a diversos municipis i arribarà als 14 equipaments, amb una inversió de 18 milions d’euros. El desplegament es completarà amb un nou model d’atenció omnicanal.