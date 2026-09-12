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Sabadell tindrà una nova Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat a principis del 2027

Sabadell

Estarà ubicada a l'edifici modernista del carrer de Gràcia i hi haurà diversos departaments actius

  • L'edifici modernista del carrer de Gràcia, llogat per la Generalitat de Catalunya -
Publicat el 12 de setembre de 2026 a les 09:22

Sabadell tindrà una nova Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de la Generalitat de Catalunya, que està previst que entri en funcionament a principis de 2027. El nou equipament se situarà a l’edifici modernista de Caixa Sabadell, al del carrer de Gràcia, 17, que també acollirà els serveis territorials del Departament d’Educació i FP, l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i i l’Oficina d’Assumptes Socials i Famílies del Departament de Drets Socials i Inclusió.

L’àrea d’atenció ciutadana disposarà de 415 metres quadrats i comptarà amb 12 professionals informadors-tramitadors. “Fa temps que treballem amb l’objectiu de garantir la proximitat entre l’administració de la Generalitat i el conjunt dels ciutadans”, exposa el conseller de la Presidència, Albert Dalmau

L’objectiu és reforçar la capacitat d’atenció presencial al Vallès Occidental i facilitar que la ciutadania pugui resoldre en un mateix espai diferents gestions i consultes relacionades amb l’administració catalana, com també rebre acompanyament personalitzat sense haver d’anar a diferents dependències. La de Sabadell serà la primera de les tres Oficines d’Atenció Ciutadana metropolitanes de Catalunya, juntament amb les previstes a Esplugues de Llobregat –pel tercer trimestre de 2028– i Santa Coloma de Gramenet – per finals del primer trimestre de 2028–. 

Les tres actuacions formen part del desplegament d’una xarxa d’OAC integrades amb què el Govern català vol reforçar la presència de la Generalitat a la regió metropolitana de Barcelona. En conjunt, els tres equipaments donaran servei a prop de 400.000 habitants. 

La Generalitat ampliarà la xarxa d’OAC amb noves oficines a diversos municipis i arribarà als 14 equipaments, amb una inversió de 18 milions d’euros. El desplegament es completarà amb un nou model d’atenció omnicanal.

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