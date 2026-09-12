El CN Sabadell defensa que la pròrroga de Maica Garcia per l’embaràs ja es va aplicar

El CNS respon pel cas Maica Garcia. La waterpolista sabadellenca va denunciar que el Club Natació Sabadell havia decidit no renovar-la després d’haver estat mare i considera que l’article 6 bis del Reial decret 1006/1985 li dona dret a una nova pròrroga contractual. El Club, però, defensa que aquesta protecció ja es va aplicar la temporada passada: l’embaràs es va produir durant el curs 2024-25 i, segons la seva interpretació, la temporada posterior era la 2025-26. Garcia, que va ser mare el setembre del 2025, ha fitxat pel CN Sant Andreu i ha anunciat que denunciarà l’entitat.
En un comunicat, el Sabadell recorda primer que sempre ha "valorat i reconegut els èxits, el compromís i el rendiment esportiu" de Garcia, fins al punt de considerar-la "la millor esportista de la història del Club Natació Sabadell".
El Club situa l’inici de la cronologia l’estiu del 2024, abans dels Jocs de París, quan les dues parts van acordar ampliar el contracte fins al 31 d’agost del 2025. Davant la intenció de Garcia de ser mare, el contracte incorporava també "la possibilitat de poder prorrogar el contracte més enllà del seu venciment l’agost de 2025".
El gener del 2025, la jugadora va comunicar el seu embaràs. Segons el CNS, des d’aquell moment va posar a la seva disposició "tots els recursos mèdics, tècnics i logístics necessaris" per acompanyar-la durant aquesta etapa i en la seva posterior reincorporació esportiva.
El punt clau de la versió del Club arriba l’abril del 2025. L’entitat explica que, en lloc de limitar-se a comunicar la finalització del contracte, "va fer efectiva la continuïtat contractual de Maica Garcia durant una temporada més, fins al 31 d’agost de 2026". El CNS assegura que va actuar així per "garantir la plena protecció dels drets de la jugadora" i "en compliment de la legislació vigent aplicable a aquestes situacions".
A partir d’aquí, el Club defensa que la decisió de no continuar amb Garcia no té relació amb la maternitat. El 28 d’abril del 2026, la presidència li va comunicar que no se li oferiria una nova vinculació més enllà del 31 d’agost. Segons el comunicat, la decisió responia "exclusivament a criteris tècnics i esportius, vinculats a la reestructuració i definició del nou projecte esportiu de l’entitat".
A petició de la jugadora, el 6 de maig hi va haver una nova reunió en què la presidència va reiterar la decisió. El Club afirma, però, que li va oferir "explorar vies de continuïtat professional dins de l’estructura de l’entitat", amb funcions no vinculades a la pràctica activa del waterpolo. Garcia va declinar l’oferta perquè volia continuar la seva carrera esportiva en un altre club.
Finalment, el CNS explica que l’1 de setembre va abonar íntegrament els incentius econòmics previstos en el contracte i que el 2 de setembre va tramitar la baixa de Garcia a la Seguretat Social.
El Club considera que aquesta cronologia "acredita que ha actuat en tot moment conforme a la legalitat, pel que fa als drets de la jugadora i per criteris estrictament esportius". Alhora, assegura que la situació "no modifica, ni modificarà" el reconeixement a Garcia, la seva trajectòria ni "el lloc que ocupa en la història" de l’entitat.