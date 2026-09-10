L'exarlequinat que li ha marcat al PSG un dels millors gols de la primera jornada de la Champions

La Champions League 26-27 va arrencar dimarts amb els primers partits de la nova edició. El Real Madrid i el Barça van guanyar els seus enfrontaments davant d'Inter i Feyenoord, respectivament. Els vigents campions tampoc van fallar en una estrena plàcida aquest dimecres. El París Saint-Germain de Luis Enrique, que ha guanyat el títol dues temporades consecutives, no va donar opcions a l'Slovan Bratislava, campió d'Eslovàquia, en el debut al Parc dels Prínceps (6-1). Els exblaugranes Ferran Torres i Ousmane Dembelé van marcar el camí de la golejada amb tres i dos gols, respectivament. L'andalús Fabián Ruiz va arrodonir el triomf dels parisencs.
La curiositat del duel en clau sabadellenca va arribar en el gol de l'honor del conjunt eslovac. Prop de l'hora de joc, l'extrem Suleiman Camara, més conegut com a Suli, va superar amb un gran canvi de ritme a l'ucraïnès Illia Zabarnyi i va ajustar la seva rematada al pal llarg del porter Safonov per retallar l'avantatge dels locals, molt superiors. Va ser un dels grans gols de la jornada tot i que només servís per maquillar un marcador molt decantat.
La vinculació amb la ciutat és perquè Camara es va formar al futbol base del Centre d'Esports Sabadell, on va arribar molt jove procedent del Granollers. De la generació del 2001, a l'Olímpia va coincidir amb futbolistes com Pau Víctor o David Astals. El 2018, en etapa juvenil, va marxar al Girona en què va arribar a debutar amb el primer equip a la Copa del Rei el 2021. Les darreres temporades les ha jugat a Segona Divisió. Primer amb la UD Ibiza, on també va estar un any a Primera Federació, i les dues últimes amb el Racing de Santander, assolint l'ascens a la màxima categoria el passat mes de maig.
A l'estiu, l'Slovan Bratislava el va incorporar a canvi d'un milió d'euros i al conjunt eslovac ha caigut dret, especialment en competició europea. El de Sant Celoni va anotar dos gols i va fer una assistència en la prèvia, davant del Mjällby suec i, ara, s'estrena a la Champions d'una forma immillorable, amb un golàs davant del doble campió continental. "Estic content amb el meu gol, ho veig com un somni fet realitat, marcar a la Champions. Durant tot el partit, volia intentar aprofitar qualsevol espai. Vaig veure que tenia la situació d'u contra u i només vaig pensar a xutar i, per sort, la pilota va acabar a la xarxa. Per suposat que estic content amb el gol, però no amb el resultat", narrava als canals del club l'atacant de 24 anys. També com a curiositat, per cert, l'entrenador de l'Slovan és l'exfutbolista de Barça o Manchester City, Yaya Touré.