Un cop més, el món de l’esport s'uneix per una bona causa aquest 11 de setembre: el CE Mercantil ha impulsat un torneig solidari contra el neuroblastoma, un càncer infantil. "Per desgràcia, la neta d'una exdirectiva del club el pateix i vam decidir posar de la nostra part per donar-hi visibilitat i recaptar fons per lluitar contra aquesta malaltia", explica Xavi Cubino, director general de l'entitat.
El torneig comptarà amb la participació de setze clubs en categoria sub-8, que es troben entre els principals de Catalunya. Tot plegat, amb la voluntat d’ampliar encara més la col·laboració i aconseguir que la jornada tingui el màxim impacte possible. "Vindrà el Barça, l'Espanyol, el Nàstic o el Sant Andreu, fa molts mesos que organitzem l'esdeveniment".
L’activitat està vinculada a l'Hospital Vall d’Hebron, que rebrà els fons, i també tindrà un component divulgatiu. "A les onze del matí està previst un parlament a càrrec del doctor Miguel Francisco, especialitzat en oncologia infantil, que explicarà la realitat del neuroblastoma per posar el focus en la importància de la investigació", apunta Cubino que diu que hi haurà alguna sorpresa més durant el dia.
La competició arrencarà a les 9 del matí i s'allargarà fins a les 6 de la tarda aproximadament, amb el Municipal Joan Murtró com a escenari. "L’entrada serà gratuïta i s’hi faran diversos sortejos. D’aquesta manera, els assistents podran contribuir a la iniciativa més enllà de la seva participació". Segons el director, tirar endavant aquest projecte és una qüestió de valors. "És la nostra obligació com a club treballar per ajudar en el que puguem", remarca.
Amb tot, les expectatives són altes i l'objectiu és que aquest torneig solidari es pugui celebrar durant més edicions per continuar fomentant la recaptació en recerca i la visibilitat d'aquesta afecció que colpeja els més petits i petites.
Què sabem del neuroblastoma?
El neuroblastoma és un dels càncers més comuns en els infants. Generalment, es presenta en nens menors de cinc anys i, de fet, representa la meitat de tots els càncers dels nadons. Ara per ara, es desconeixen les causes per les quals es genera aquest tipus de càncer.
Aproximadament dues terceres parts dels neuroblastomes es presenten en la glàndula suprarenal (que es troba en la part superior dels ronyons) o en les cèl·lules nervioses (a prop de la medul·la espinal), que són les responsables de controlar el ritme cardíac, la pressió arterial i la digestió. La resta d’aquests tumors solen presentar-se en el tòrax, el coll o la pelvis.
En el moment del diagnòstic, molts dels neuroblastomes estan disseminats als ganglis limfàtics, el fetge, els ossos, la medul·la òssia o a altres òrgans. L'Hospital Vall d'Hebron és un dels centres líders a escala internacional en el tractament i la investigació d'aquesta malaltia, especialment per als casos de pacients que pateixen recaigudes o que no responen als tractaments convencionals.