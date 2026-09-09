Un nou Europeu per a Òscar Salguero després d’un any "ple de nous reptes"

En un any estrany per a un esportista d'elit, Òscar Salguero ja es troba a Kocaeli, Turquia, on divendres participarà per cinquena vegada en un Europeu de natació adaptada. El sabadellenc arriba després d'una temporada on l'entrenament, pràcticament, ha estat la menor de les seves preocupacions. "Ha estat un any ple de nous reptes i ha estat bastant dur. És veritat que he pogut entrenar menys que en anteriors temporades, però crec que he aconseguit que fossin sessions de qualitat. Segurament no estaré en la meva millor forma, però soc conscient de tot el que he portat i em trobo bé, amb moltes ganes", apunta.
Tot plegat uns mesos després d'haver estat pare per primera vegada i haver començat a treballar com a metge resident un cop superat el MIR. "El meu fill va néixer a l'abril i fins aleshores havia entrenat normal. El naixement va arribar abans d'hora, va ser prematur i vaig haver de fer una aturada perquè va estar un temps ingressat. Després em va costar tornar a agafar la forma. Quan vaig entrar a fer de metge resident, al juny, com no estava donat d'alta en el moment que va néixer el meu fill no vaig poder fer baixa de paternitat. Va ser dur poder compaginar tot: vuit hores de feina, temps de qualitat amb la família i els entrenaments... em vaig haver d'adaptar. Feia treballs més aeròbics a les sis del matí, abans de la feina, i després quan plegava feia dues hores a la tarda, fins a les 18 h, aproximadament. Va ser molt cansat, sobretot al principi, però el meu objectiu era l'Europeu i arribo en un bon moment", reconeix.
Ara, el del CN Sabadell afronta la cita continental sense les aspiracions i el cartell d'anteriors campionats, però amb confiança i seguretat de poder competir al màxim. "Sé que hi ha molt nivell i estarà difícil lluitar per les medalles, però res és impossible. L'any passat, en el Mundial, pensava el mateix i al final vaig fer un bronze. Estic molt tranquil, que això abans em costava molt. Vaig relaxat i confiat de la feina que he fet i amb moltes ganes que arribi divendres per demostrar tot l'esforç que hi ha darrere. Ha estat una preparació dura i vull que almenys es vegi reflectit dins l'aigua aquest sacrifici dels últims mesos", apunta.
Salguero competirà en els 100 braça SB8, la seva prova habitual, en la sessió de tarda de divendres dia 11 de setembre. Encara no hi ha els horaris confirmats en el programa, però serà cap al vespre. Es disputarà directament la final. Falta confirmar si també nedarà algun relleu. El sabadellenc ha pogut agafar-se festa de les feines aquests dies i ja ha fet el primer tast a les piscines turques. "Sempre intento estar uns dies abans per poder conèixer i adaptar-me a la piscina i, de moment, bastant bé. Hi ha menys participació, però t'ho jugues tot a una carta i els millors no han fallat. Penso que és un dels Europeus amb més nivell que he estat. Serà important saber gestionar la prova. Vaig amb el pensament de competir al màxim i després ja veuré en quina posició estic", assegura. Mentalitat de ferro i el mateix esperit competitiu de sempre. Un nou repte internacional per a l'Óscar Salguero que buscarà la vuitena medalla continental en el seu cinquè Europeu.