El Planadeu visita l'equip més viral a la Copa Catalunya

Més de 460.000 seguidors té a Instagram el Rōnin FC. Un club creat per l'streamer Ibai Llanos i que va començar a competir en l'última categoria del futbol, la Quarta Catalana, fa tot just un any. Amb jugadors molt per sobre de la categoria, com l'exarlequinat Ricard Pujol (ja no forma part de l'equip), el conjunt de Llanos va aconseguir un còmode ascens la temporada passada, guanyant tots els partits de lliga, la gran majoria per golejada, i assolint l'ascens a Tercera Catalana, on aquest any s'enfrontarà al Can Rull RT i al filial del Tibidabo, al grup 7 de la categoria.
Abans, però, rebrà la visita d'un altre club sabadellenc, aquest mateix diumenge a les 19:30 h, a la Copa Catalunya. El Planadeu, que competeix en el torneig com a campió del seu grup de Tercera Catalana de la temporada passada, ja ha superat dues eliminatòries. Els de Sergio Arana van eliminar el Pueblo Nuevo 2002 terrassenc en la primera ronda per 0-3, amb dos gols d'Alexis Segovia i un d'Enzo Valero. El cap de setmana passat també es van imposar a domicili, però per la mínima, contra el CF Calella, amb una solitària diana d'Iker Iguacel a l'inici del segon temps.
El Rōnin, per la seva banda, va guanyar el Júnior 'B' (1-4) en la primera eliminatòria de la competició i va superar amb més patiment el Molins de Rei (3-2), acabat d'ascendir a Segona Catalana, igual que el Planadeu. El club d'Ibai Llanos competeix aquesta temporada a les instal·lacions del Júnior, a Sant Cugat, després d'haver estat en la seva primera temporada a Rubí. En les seves files hi ha jugadors experimentats en categories superiors com l'exfutbolista del Barça, el Celta o el Girona, Carles Planes o Gerard Nolla, que va arribar a Segona Federació amb l'Europa. Un dels golejadors de l'equip és el sabadellenc Edgar Álvaro, amb experiència a Tercera Federació amb l'Hospitalet.
Un equip amb més nivell que el mitjà de la categoria on competirà, amb un gran seguiment mediàtic i a través de les xarxes socials, i que posarà a prova un Planadeu que afronta una temporada il·lusionant després del seu ascens a Segona Catalana. Tercera ronda de la Copa Catalunya, aquest diumenge al Camp de Futbol del Júnior.