ARA A PORTADA

El FS Sabadell Femení s'estrena a la Copa de la Reina

Esports

Les arlequinades reben l'Autoescola Urgell Linyola aquest dissabte

  • Les arlequinades arrenquen una nova temporada -
Publicat el 10 de setembre de 2026 a les 11:48

Comença la temporada per al FS Sabadell Femení. Una setmana abans que arrenqui la lliga, les arlequinades disputen, per primer cop en la seva història, una eliminatòria de la Copa de la Reina, després de la seva desena posició en la temporada passada a Segona Divisió. El conjunt dirigit per Xavi Muñoz ha tancat la pretemporada amb bones sensacions. Ara, obren la competició oficial rebent al pavelló del Nord (per les obres a Cal Balsach) l'Autoescola Urgell Linyola, aquest dissabte a les 20 h.

El rival és un dels ossos de la categoria. La temporada passada van fregar l'ascens i, enguany, tornen a estar entre les candidates a pujar. En les últimes temporades, s'han enfrontat en repetides ocasions. L'any passat les lleidatanes es van imposar clarament en els dos compromisos, tant a la seva pista (7-1) com a Cal Balsach (1-4). Fa dos anys, a la Divisió d'Honor catalana, van mantenir una lluita aferrissada per pujar, juntament Les Glòries, en una terna que va durar fins a l'última jornada i es va decidir per un punt. En aquella ocasió, els triomfs es van repartir i cada equip va guanyar de local i va perdre de visitant.

Tot plegat a només una setmana per a l'inici de la lliga. El FS Sabadell Femení rebrà el Rubí a casa en la primera jornada de Segona Divisió. Les arlequinades mantenen el bloc, amb jugadores com Emma Vallribera, Paula Raya o la mateixa Maria Isern. També continuen tot i que comencen la temporada lesionades les golejadores Maria Recio i Amara Ortigosa. A més, han incorporat a Clàudia Jové i a la portera Ivara Carrasco. Diverses jugadores de la base també pugen al primer equip. D'altra banda, no continuen Gemma Font ni tampoc la portera Laura Ollé.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades