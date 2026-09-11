Òscar Salguero es penja el bronze a l’Europeu de natació adaptada

El nedador sabadellenc Òscar Salguero ha aconseguit aquest divendres 11 de setembre la medalla de bronze en els 100 m braça del campionat europeu de natació adaptada (SB8) disputat a Kocaeli (Turquia).
El sabadellenc arribava a la cita després d’una temporada on ha hagut de compaginar diverses qüestions personals i professionals en un any de molts canvis en la seva vida. “Ha estat un any ple de nous reptes i ha estat bastant dur. És veritat que he pogut entrenar menys que en anteriors temporades, però crec que he aconseguit que fossin sessions de qualitat. Segurament no estaré en la meva millor forma, però soc conscient de tot el que he portat i em trobo bé, amb moltes ganes”, apuntava abans de començar el seu cinquè europeu.
Salguero va ser pare el passat mes d’abril i ha començat a treballar com a metge resident després de superar l’examen MIR. La del sabadellenc és una gran història de superació personal que aquest estiu ha escrit un capítol nou. “El meu fill va néixer a l’abril i fins aleshores havia entrenat normal. El naixement va arribar abans d’hora, va ser prematur i vaig haver de fer una aturada perquè va estar un temps ingressat. Després em va costar tornar a agafar la forma. Quan vaig entrar a fer de metge resident, al juny, com no estava donat d’alta en el moment que va néixer el meu fill no vaig poder fer baixa de paternitat. Va ser dur poder compaginar tot: vuit hores de feina, temps de qualitat amb la família i els entrenaments... em vaig haver d’adaptar. Feia treballs més aeròbics a les sis del matí, abans de la feina, i després quan plegava feia dues hores a la tarda, fins a les 18 h, aproximadament. Va ser molt cansat, sobretot al principi, però el meu objectiu era l’Europeu i arribo en un bon moment”, explicava al Diari.
Tot l’esforç va tenir la seva recompensa a terres turques, on va quedar tercer i va poder pujar, de nou, al podi d’un campionat europeu.