Maica Garcia anuncia que denunciarà el CN Sabadell: "Vaig tenir atacs d'ansietat"

Continua el serial Maica Garcia. La boia sabadellenca va comunicar a través de les seves xarxes socials que el Club havia decidit no renovar-la per a la pròxima temporada després d'haver estat mare. Garcia, referent del waterpolo estatal els últims vint anys, va tenir la seva filla el setembre passat i esperava que el seu contracte s'allargués un any més per aquesta circumstància. "No estic enfadada, ni sento rancor o ràbia. Tot ho he comunicat des de la tristor d'una cosa que no m'esperava. No m'hauria imaginat mai acabar la meva carrera esportiva al Sabadell d'aquesta manera. Han estat moments molt durs, els últims mesos i sobretot aquests darrers dies han estat especialment complicats", ha dit en la seva presentació com a nova jugadora del CN Sant Andreu, on continuarà la seva carrera esportiva.
La waterpolista narra els fets d'aquesta manera: "El 25 de setembre del 2025 vaig tenir la meva filla i tot va continuar normal. Vaig fer la meva baixa per maternitat i cap al novembre ja estava fent entrenaments amb el preparador físic. Estava tranquil·la perquè jo sempre havia manifestat la meva intenció de continuar i poder arribar als Jocs Olímpics de Los Angeles, sé que serà dur, però jo volia posar tot de la meva part per poder-ho lluitar. Donava per fet que continuaria al Club i quan em comuniquen que no compten amb mi, sento una angoixa enorme. Vaig tenir diversos quadres d'ansietat i atacs de pànic", s'emociona.
"Vaig haver d'assimilar la situació, però no podia creure que fos veritat. Pensava que en algun moment recapacitarien i em dirien que s'estaven equivocant i sí que em volien a l'equip. Vaig veure que anunciaven les baixes, fa ja un temps, i jo no estava, però fa unes setmanes vaig rebre una trucada de recursos humans dient que em donaven la baixa", afegeix. La sabadellenca també ha comunicat que denunciarà el Club donant-ho per "bastant evident" i assegurant que "no em mereixo això, ni jo ni cap altra persona".
Des de l'entitat asseguren que els motius són estrictament esportius i davant el ressò mediàtic de la decisió mediten fer un comunicat oficial o bé convocar una roda de premsa per explicar el seu punt de vista de la situació. Segons expliquen fonts del Club Natació al Diari, l'article 6 bis del Reial decret 1006, en què Garcia basa la seva reclamació, estableix una pròrroga del vincle contractual en la temporada posterior a aquella en què es produeix l'embaràs. En el seu cas, la waterpolista es va quedar embarassada a finals del 2024, durant la temporada 2024-25, de manera que, segons aquesta interpretació del reglament, la renovació s'havia d'aplicar durant la temporada 2025-26.
Recordem que aquesta situació va crear també un serial entre la Federació i l'entitat en la normativa per a la substitució d'aquestes jugadores de baixa per embaràs, una situació que ni tan sols estava contemplada en l'anterior reglament. L'estiu passat es va arribar a un acord per poder substituir una fitxa per baixa per maternitat amb una altra jugadora que agafava la condició d'aquella jugadora de baixa. Per fer-ho més pràctic, la temporada passada l'Astralpool CN Sabadell va poder inscriure una estrangera més del que permet la normativa per la condició de jugadora de formació local que sí que complia Garcia.
En qualsevol cas, sembla que aquesta polèmica va per llarg i que en els pròxims dies, setmanes i mesos continuarem tenint notícies. De moment, en el pla esportiu, la Maica Garcia ja ha trobat un nou club on continuar la seva trajectòria. "He estat mare i m'ha canviat la vida, evidentment, però continuo sent una jugadora d'alt nivell i puc tornar a l'elit", assegura. La Pere Serrat gaudirà d'una de les millors waterpolistes de tots els temps.