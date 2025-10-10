Ja hi ha solució per a l'alineació de jugadores estrangeres a l'Astralpool CN Sabadell

Aquest cap de setmana arrenquen les lligues de Divisió d'Honor de waterpolo. L'Astralpool, que defensa el títol de la temporada passada, s'estrena a la Josep Vallès del CE Mediterrani el dissabte a partir de les 13:30 h. David Palma podrà comptar per al duel amb les cinc jugadores estrangeres que té el Club en plantilla després de la solució que ha aprovat la RFEN en la nova normativa publicada aquest mateix divendres, tancant un serial que s'arrossega des de fa mesos.
En el text, s'especifica en l'apartat 2.4.2.2, amb relació a les baixes per embaràs o maternitat, que la waterpolista substituta podrà tenir la mateixa consideració que la jugadora de baixa. En el cas de les sabadellenques, Maica Garcia, que va ser mare fa algunes setmanes, és una jugadora de formació local i, per tant, qui la cobreixi serà considerada també com a tal. Una solució a mitjà termini que permet l'Astralpool arrencar la lliga amb garanties i amb la presència de la internacional amb Hongria, Natasa Rybanska, les nord-americanes Tara Prentice i Isabel Williams, la neerlandesa Van de Kraats i la grega Athina Giannopoulou..
El Club, a través d'un comunicat, ha celebrat aquesta decisió per la "passa endavant en la conciliació entre l’esport d’elit i la maternitat, garantint alhora que els equips puguin mantenir la seva competitivitat durant tota la temporada". No obstant això, insten a l'ens federatiu a trobar una solució que també garanteixi la presència de jugadores foranes en el futur. "El CN Sabadell considera que aquesta mesura no resol del tot les discrepàncies existents pel que fa al tractament dels jugadors comunitaris dins la normativa actual. Cal continuar dialogant per, de cara a la propera temporada, tancar una regulació que s’ajusti plenament a la legislació vigent i doni resposta a les aspiracions dels clubs i esportistes".
El president de l'entitat, Claudi Martí, s'ha pronunciat al respecte: “Estem molt contents amb aquesta resolució, que reconeix una situació tan natural com és l’embaràs i permet als clubs continuar competint en igualtat de condicions. No obstant això, creiem que aquesta solució no ha de ser puntual, i cal seguir treballant per resoldre la qüestió de fons, que és el tractament dels esportistes comunitaris dins la normativa vigent. Tot plegat és una qüestió de justícia i de progrés per a tot l’esport.”
El KEIO s'estrena a casa
D'altra banda, també comença la lliga el KEIO CN Sabadell, a les portes de l'estrena de la Champions del pròxim dimecres. Els sabadellencs arrenquen la competició rebent el CN Echeyde el dissabte a les 14:45 h a Can Llong. Els de Quim Colet, després de les derrotes a la final de Copa Catalunya i Supercopa d'Espanya, buscaran tornar a amenaçar l'hegemonia de l'Atlètic Barceloneta, que enguany també serà rival en l'estrena de la màxima competició continental.