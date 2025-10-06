Empat de mèrit del juvenil del CE Sabadell davant la Damm

Un autèntic cicló ofensiu visitava aquest diumenge Olímpia. Després de tres jornades, la Damm portava quinze gols anotats, havent golejat a Nàstic Manresa (1-5), Racing Zaragoza (5-1) i Nàstic de Tarragona (5-0). No obstant això, el Centre d'Esports va tornar a demostrar que serà un equip molt difícil de batre i va esgarrapar un punt davant del conjunt cerveser (0-0). Els de Juanjo Roldán van completar un partit molt seriós i fins i tot van gaudir d'algunes oportunitats per endur-se el triomf.
Les millors ocasions dels locals van ser als peus d'Ethan Simunyu o Naim Sacur en el primer temps. En els barcelonins, Adrià Rubira va portar el perill, especialment en una rematada desviada des de l'interior de l'àrea i, a l'inici del segon temps, amb un xut directe des del córner que va salvar el porter. En el tram final, tots dos equips van tenir arribades de perill, però el marcador no es va moure, confirmant el repartiment de punts.
Amb aquest empat, el Centre d'Esports es manté en una gran quarta posició amb set punts de dotze possibles i havent caigut només en l'estrena davant del Mallorca, que colidera la lliga juntament amb Barça i precisament la Damm, amb deu punts. Els arlequinats, a més, acumulen tres porteries a zero consecutives. Ara, aturada per seleccions abans de visitar el Nàstic de Tarragona a l'annex del Nou Estadi.
Primera derrota del Mercantil
Una categoria per sota, a Nacional, el Mercantil va sumar la primera ensopegada de la temporada a la CE Dani Jarque davant de l'Espanyol 'B' (2-0). El conjunt local es va avançar passada la mitja hora de joc a través d'Iker Ríos i va sentenciar en el tram final amb una diana de Paco Lorenzo. Els d'Arnau Basagaña són novens amb quatre punts de nou possibles. La pròxima jornada rebran la Fundació Esportiva Grama al Joan Murtró.