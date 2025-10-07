Debut amb victòria dels tres principals equips del CNS vòlei

El primer sènior de la secció va obrir la temporada a Superlliga2 amb una victòria per 1-3 (17-25, 25-21, 19-25 i 20-25) contra el Balàfia Vòlei de Lleida. El primer set va ser de clar domini dels sabadellencs, que no van donar opcions. En el segon set es va igualar el joc, però tot i això, es va arribar al 18-21 i els locals van remuntar fins el 25-21 per empatar el duel.
El tercer i quart set van ser similars, amb igualtat d'inici, però, en ambdós casos, els d'Adrià Jiménez van anar agafant distància en el marcador, per acabar imposant-se de forma clara. Tres punts al sarró per començar la lliga de la millor manera. D'altra banda, el segon equip masculí va debutar a Primera Nacional, després de l'ascens, amb una gran victòria a Les Naus davant del Manresa per 3-0 (25-23, 25-14 i 25-19), en una gran estrena de la categoria. L'equip dirigit per Sebas Zunino va guanyar a un equip amb el que havia perdut en la recent disputada Lliga Catalana, mostrant la bona progressió de l'equip.
La cirereta del pastís va ser la patida victòria del sènior femení en l'inici de la Primera Nacional a la pista de l'Handbol Bordils per 2-3 (17-25, 25-19, 31-29, 20-25 i 9-15), en un partit on l’equip dirigit per Narcís Godoy va tenir un rendiment irregular. Va començar el primer set amb molt bon joc, guanyant amb facilitat per 17-25. En el segon, el joc de les sabadellenques no va ser tan fluid i les gironines es van imposar per 25-19. Les visitants van buscar la reacció en el tercer, però després d'un final molt igualat, les locals van remuntar per endur-se el set per 31-29. L'equip sabadellenc va treure el caràcter per guanyar el quart set per 20-25 i forçar un tie-break en què van ser superiors i es van imposar per 9-15 emportant-se dos valuosos punts.