Gran inici de temporada del Club Gadex a Lliga Or

Inici immaculat del Club Gadex en la seva estrena a Lliga Or. Després de l'ascens de la temporada passada, la jove plantilla sabadellenca està demostrant que la categoria se li està fent fins i tot petita. Aquest cap de setmana passat, el conjunt d'Ivan de las Heras es va imposar per 3-8 al Jujol Jokers a domicili. Guillem Cortés, De las Heras (amb dues dianes) i Dani Pino van posar en avantatge els visitants en el primer temps (1-4) i, a la represa, Abdón de la Cruz, De las Heras, Cortés i Albert Melchor van acabar de certificar el triomf.
Tercer consecutiu en tres jornades, i amb el hàndicap d'haver jugat tots els partits fora de casa mentre es troba una solució pel terra del pavelló de Sol i Padrís. El Gadex va debutar amb un patit triomf davant del Tucans Asme, de Sant Adrià, per 8-9, amb una decisiva diana de Dani Pino a pocs minuts pel final. La setmana següent van confirmar les seves aspiracions amb una solvent actuació davant del Tres Cantos madrileny, imposant-se per 6-9. Ara, amb el triplet de victòries es confirmen com un dels aspirants a la zona alta.
El Gadex colidera la lliga amb tots els punts sumats, igual que l'Skulls Almassera, que també ha guanyat els tres partits disputats fins a la data. Sabadellencs i valencians es veuran les cares en la pròxima jornada, prevista per al dissabte 18 d'octubre, en un duel que es preveu decisiu per a les aspiracions d'ambdós conjunts i que podria deixar un equip destacat a la classificació amb un autèntic cop d'efecte. Un equip jove, amb jugadors formats a la casa i que vol continuar fent saltar a la banca a la categoria de plata de l'hoquei línia estatal.