Segona victòria consecutiva de l'OAR femení

Segon partit i segona victòria a Plata per a l'equip femení de l'OAR, que està signant un inici de temporada somniat. Les de Pol Ibáñez es van imposar per 29-27 a l'Handbol Sant Joan Despí en un partit molt igualat que es va decidir en el tram final. Maria Fernández, amb dotze gols, va ser la principal canonera del conjunt gracienc en l'estrena al Boccaccio, consolidant-se com a referent ofensiva de l'equip.
D'inici, van sortir millor els visitants, que es van posar per davant amb rendes curtes. La màxima diferència, de quatre gols, a l'equador del primer temps, amb 6-9 al marcador, les gracienques van accelerar per a capgirar la dinàmica del duel i amb un parcial de 4-1 van igualar. Fins al descans van mantenir el ritme golejador les jugadores locals, que al pas per vestidors ja s'imposaven amb relativa solvència (17-13).
Al segon temps, el conjunt del Baix Llobregat va tornar a reaccionar i amb una bona sortida va tornar a empatar el marcador i, amb bones defenses, es va tornar a avançar a quinze minuts per al final (20-22). L'OAR va respondre en els minuts posteriors, tornant-se a posar per davant abans del tram final i fins i tot agafant una renda de dos gols que ja va mantenir fins al so de la botzina. Després de dues jornades, el conjunt entrenat per Ibáñez és segon, amb plena de victòries, igual que Elche, Granollers i el pròxim rival, el Levante.
Derrota en el tram final del masculí
El masculí, per la seva banda, va caure en la seva visita al colíder Granollers 'B' (33-29). Els de Pere Ayats van manar en el marcador en tot moment, però es van desinflar en el tram final. De fet, l'inici va ser immaculat dels graciencs que ràpidament van agafar un avantatge solvent amb fins a quatre i cinc gols de marge en els primers compassos. Al descans, l'OAR guanyava per un gran 13-18.
Van anar mantenint el marge els homes d'Ayats que, passat l'equador, van veure com els del Vallès Oriental cada vegada s'acostaven més en el marcador fins al 26-27 a deu minuts pel final. Va ser el punt d'inflexió abans d'un últim parcial demolidor dels locals. Es va entrar als últims cinc amb empat a 29 en el marcador, però el Granollers va tancar el duel amb un 4-0 definitiu. Dues victòries i dues derrotes de l'OAR en aquest inici de competició que el situen setè abans de rebre el Palautordera.