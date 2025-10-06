El FS Sabadell Femení cau clarament en la visita del Cesar Augusta a Can Balsach

Tercera derrota consecutiva del FS Sabadell Femení en el seu retorn a la Segona Nacional. Les arlequinades van veure com el Cesar Augusta aragonés no donava opcions a la sorpresa en la seva visita a Can Balsach (0-5). Gairebé deu minuts va durar la resistència del conjunt de Xavi Muñoz abans que Ibuki Kato avancés les visitants. Al límit del descans, Iris Amaro va duplicar l'avantatge, complicant molt el duel al conjunt sabadellenc.
A la represa, la mateixa Amaro va fer el tercer i, ja en el tram final, les aragoneses van arrodonir la golejada amb dianes d'Irene Sancho i Andrea Sánchez, pràcticament sobre la botzina. Amb aquesta ensopegada, el FS Sabadell es manté com a cuer del grup 2 de la categoria, encara sense haver puntuat. La pròxima jornada, l'equip entrenat per Muñoz buscarà estrenar el caseller a la pista del Lacturale Orvina de Pamplona.
Empat del CNS a Lleida
A la Segona B masculina, el CN Sabadell va deixar escapar dos punts de la seva visita al Futsal Lleida (4-4). Els de Jordi Marín van anar per davant en tot moment, però no van tancar el triomf i els locals van igualar sobre la botzina. En un gran inici, Raúl Martín i German Escudero van posar en avantatge els nedadors. A l'equador del primer temps, Cristian Coman va retallar distàncies i, després del descans, Adrià Durany va igualar.
En el tram final, Luis Garcia va tornar a posar per davant el Club i Josep Maria Martínez va situar de nou els dos gols de marge a cinc minuts pel final. No obstant això, els lleidatans van escurçar amb un gol en pròpia porteria i Coman va fer el definitiu 4-4 en una de les últimes accions de l'enfrontament. Suma quatre punts el conjunt nedador, que després de quatre jornades és desè. La pròxima jornada rebran el Nunsys El Pilar, que marca la zona de play-off amb nou punts.
Derrota de la Pia en el debut a casa
Una categoria per sota, a Tercera, l'Escola Pia va caure davant del FS Castellar (3-7) en el primer partit a Can Colapi. Els col·legials van anar per darrere des del minut dos i, malgrat que Eric Carrera, que va fer un doblet, i Àlex Martí van buscar la reacció, els castellarencs van saber mantenir i ampliar l'avantatge en un cop de realitat per als escolapis després d'una bona posada en escena a la jornada inaugural. Els de Jordi Martín buscaran tornar al camí del triomf en la seva visita al Sant Joan de Vilassar la setmana vinent.